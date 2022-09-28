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Formula 1 Haberler

Resmi: Petronas, 2026'dan sonra da Mercedes'in ana sponsoru olacak

Mercedes, bugün yaptığı açıklama ile Petronas'ın 2026 yılı sonrasında takımın ana sponsoru ve partneri olmaya devam edeceğini duyurdu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Resmi: Petronas, 2026'dan sonra da Mercedes'in ana sponsoru olacak
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Mercedes, 2010 yılında fabrika takımı olarak spora geri dönüş yapmış ve o Petronas o günden bu yana Alman üreticiyi desteklemişti.

Bu yıl ortaklığın 13 yılı geride kaldı ve taraflar, hâlâ birlikte çalışmaktan büyük keyif alıyor ve başarılı geçen yılların ardından ortaklıklarını gelecekte sürdürme kararı aldılar.

İki tarafın anlaşması zaten 2026 yılına kadar devam edecekti fakat yeni kontratla bu ortaklık 2026 yılı sonrasına da uzatıldı.

Bir bakıma taraflar, alışılmadık şekilde 2026 yılı ve sonrası için çok yıllık bir başka kontrat daha imzaladılar. Petronas, bu süreçte Mercedes'in ana sponsoru ve takımın yağ & yakıt partneri olmayı sürdürecek.

Taraflar sürdürülebilir yakıtların gelişiminde birlikte çalışacaklar ve beraber pek çok yeni projeye imza atacaklar.

Mercedes patronu Toto Wolff, ortaklığın bu noktada imzalanmasının, güçlü bir mesaj taşıdığı görüşünde.

Wolff, "Bugün biraz alışılmadık bir şey yapıyoruz  ve dört yıl sonra başlayacak yeni bir ortaklığı duyuruyoruz."

"Bu önemli bir mesaj veriyor: Takımımız ve PETRONAS artık sadece ortak değil, bir aile ve önümüzdeki uzun yıllar boyunca bir bütün olarak hareket edeceğiz."

"2026'dan itibaren gelişmiş sürdürülebilir yakıtlar, performans anlamında F1'in merkezinde yer alacak ve bu da bize hem güç ünitesi hem de PETRONAS Fluid Technology Solutions aracılığıyla bu alandaki yetkinliğimizi göstermek için harika bir fırsat sunacak." dedi.

Taraflar birlikte sekiz takımlar şampiyonluğunun yanı sıra 115 galibiyet kazanmayı başardı.

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