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Resmi: Permane, Alpine'den ayrılıyor, Fry Williams'ın yeni teknik direktörü oldu

Alpine, Alan Permane'nin takımdaki görevini bırakma kararı aldığını açıklarken, teknik patron Pat Fry da Williams'a geçeceğini doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Alan Permane, Sporting Director, Alpine F1 Team, Pierre Gasly, Alpine F1 Team

Geçtiğimiz haftalarda CEO Laurent Rossi ile yollarını ayıran Alpine, bugün Otmar Szafnauer'in de takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

Çok geçmeden iki ismin daha takımdan ayrılacağı açıklandı; Alan Permane ve Pat Fry.

Özellikle Permane, Enstone merkezli ekip için büyük bir anlam ifade ediyor çünkü takım adının Benetton olduğu 1989 yılında Enstone'a elektronik mühendisi olarak gelmiş ve o günden bu yana takımda görev almaya devam etmişti.

Michael Schumacher'in şampiyon olduğu 1994 ve 1995 sezonlarında takımın bir parçası olan Permane, Fernando Alonso'nun şampiyon olduğu 2005 ve 2006 yıllarında da Enstone'daydı. 2007'de baş yarış mühendisi olurken, 2012'de sportif direktör oldu. Son yıllarda da yine bu görevde devam etti.

Böylelikle Permane, uzun yıllar sonra takımdan ayrılacak ve nereye gideceği belirsizliğini koruyor.

2019 yılında katıldığı Alpine'in teknik direktörü olan Fry ise bugün itibariyle Williams ile anlaştı.

Andrew Shovlin ile görüşen ve buradaki projeyi beğenen Fry, yeni takımındaki görevine 1 Kasım'da resmen başlayacak.

Williams, teknik direktörlük görevine Fry'ı getirmesinin ardından, birkaç isimle daha anlaşacak.

Fry şöyle konuştu: "Williams Racing'e Teknik Direktör olarak katılacağım için çok heyecanlıyım."

"Williams, Formula 1'de büyük bir tarihe sahip ve gelecekteki başarılarına katkıda bulunacağım için heyecanlıyım."

"Takımın potansiyeline inanıyorum ve birlikte hem pist üstünde hem de pist dışına mükemmellik için çalışacağız."

 

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