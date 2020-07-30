Resmi: Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı, İngiltere GP'de yarışamayacak!

FIA, Sergio Perez'in bu hafta sonu yapılacak İngiltere Grand Prix'si öncesinde yaptığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğrulayan bir açıklama yayınladı.

Racing Point sürücüsü Perez, en son COVID-19 test sonucunun belirsiz olmasının ardından Perşembe günü Silverstone'da değildi. Çünkü ikinci bir teste daha tabi tutulması gerekiyordu.

FIA tarafından Perşembe akşamı yayınlanan bir bildiride, Perez'in ikinci test sonucunun pozitif olduğu doğrulandı.

Açıklamada şunlar belirtildi: “Bugün, BWT Racing Point Formula 1 Takımı tarafından yapılan açıklamada takımın pilotu Sergio Perez’in, Silverstone Pisti’nde yapılacak olan 2020 FIA Formula 1 Britanya Grand Prix’si öncesinde yapılan COVID-19 testinin belirsiz çıktığı açıklanmıştı. An itibariyle FIA ve Formula 1, yeniden yapılan test sonucunun pozitif çıktığını doğrulamaktadır."

Perez, ilgili sağlık makamlarının talimatlarına uygun olarak kendi kendini karantinaya aldı ve bu makamlar tarafından öngörülen prosedürü takip etmeye devam edecek.

Meksikalı pilotla yakın temasa geçen herkes karantinaya alındı.

Perez, COVID-19 testi pozitif çıkan ilk F1 sürücüsü oldu ve bu hafta sonu yapılacak İngiltere Grand Prix'sini kaçıracak.

Racing Point, Perez'in durumunun iyi olduğunu ancak bu hafta sonu yarışmayacağını açıkladı.

Açıklamada, "Sergio'nun bu hafta sonu yarışa katılamayacağını açıklamaktan üzüntü duyuyoruz. Sergio hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi durumda. Ancak ilgili sağlık otoritelerinin kuralları uyarınca kendisini izole etmeye devam edecek. Tüm takım, Sergio için en iyisini diliyor ve yakında RP20'nin kokpitine dönmesi için sabırsızlanıyor." denildi.

Racing Point, bu hafta sonu iki araçla yarışmayı planladıklarını da doğruladı. Perez'in yerine Mercedes'in yedek pilotlarından Esteban Gutierrez'in yarışacağı iddia ediliyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.