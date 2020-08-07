Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
FP1:
00 Saat
:
13 Dakika
:
02 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Resmi: Perez'in COVID-19 testi yine pozitif çıktı, Silverstone'da Hulkenberg yarışacak!

paylaşım
yorumlar
Resmi: Perez'in COVID-19 testi yine pozitif çıktı, Silverstone'da Hulkenberg yarışacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 08:17

Nico Hulkenberg, Sergio Perez'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu yapılacak ikinci Silverstone yarışında Racing Point RP20'nin direksiyonuna geçecek.

Perez, geçen hafta perşembe günü COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı ve yedi ila 10 gün boyunca karantinada kalacaktı. Dün itibariyle İngiltere yetkilileri tarafından uygulanan karantina süreci sona erdi.

Ancak FIA kuralları gereği, yarışa katılabilmek adına padoka girmesi için yeniden COVID-19 testine tabi tutulması ve bu testin negatif sonuç vermesi gerekiyordu. Perşembe günü Meksikalı sürücüye yeni bir COVID-19 testi yapıldı.

Ancak bu test de pozitif çıktı.

Takımdan yapılan açıklamada, "Sergio'nun testi pozitif çıktı ve İngiltere Halk Sağlığı'nın talimatlarını takip etmeye devam edecek. Fiziksel olarak iyi ve düzeliyor." denildi.

Takım, Perez'in önümüzdeki hafta İspanya'da yarışıp yarışmayacağı hakkında hiçbir bilgi vermedi. Ancak COVID-19, haftalar boyunca insanın vücudunda kalabiliyor. Bu da pozitif testlerin devamı anlamına gelebilir.

Böylelikle Hulkenberg, geçen hafta sonu debriyaj sorunu nedeniyle katılamadığı Britanya GP'nin ardından tekrar Racing Point RP20'ye dönmüş olacak.

Albon: "Sürüş tarzımı değiştirmeyeceğim"

Önceki haber

Albon: "Sürüş tarzımı değiştirmeyeceğim"

Sonraki haber

Verstappen: "Red Bull'un içinde bulunduğu durum beni sinirlendirmiyor"

Verstappen: "Red Bull'un içinde bulunduğu durum beni sinirlendirmiyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nico Hulkenberg Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
43dk

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!

Vettel: "Mercedes benim için bir seçenek değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Vettel: "Mercedes benim için bir seçenek değil"

Resmi: Perez'in COVID-19 testi yine pozitif çıktı, Silverstone'da Hulkenberg yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Resmi: Perez'in COVID-19 testi yine pozitif çıktı, Silverstone'da Hulkenberg yarışacak!

Verstappen: "Red Bull'un içinde bulunduğu durum beni sinirlendirmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
59dk

Verstappen: "Red Bull'un içinde bulunduğu durum beni sinirlendirmiyor"

Leclerc: "SF1000'de doğru ayarları bulmak daha zor değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Leclerc: "SF1000'de doğru ayarları bulmak daha zor değil"

Albon: "Sürüş tarzımı değiştirmeyeceğim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Albon: "Sürüş tarzımı değiştirmeyeceğim"

McLaren da öne eğim oranını azaltmayı değerlendiriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren da öne eğim oranını azaltmayı değerlendiriyor

Vettel, Racing Point patronunun aracına bindiğini doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Racing Point patronunun aracına bindiğini doğruladı

Son Haberler

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!
F1 Formula 1 / Son dakika
43dk

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!

Verstappen: "Red Bull'un içinde bulunduğu durum beni sinirlendirmiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
59dk

Verstappen: "Red Bull'un içinde bulunduğu durum beni sinirlendirmiyor"

Resmi: Perez'in COVID-19 testi yine pozitif çıktı, Silverstone'da Hulkenberg yarışacak!
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Resmi: Perez'in COVID-19 testi yine pozitif çıktı, Silverstone'da Hulkenberg yarışacak!

Albon: "Sürüş tarzımı değiştirmeyeceğim"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Albon: "Sürüş tarzımı değiştirmeyeceğim"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!

43dk
2
Formula 1

Vettel: "Mercedes benim için bir seçenek değil"

3s
3
Formula 1

Resmi: Perez'in COVID-19 testi yine pozitif çıktı, Silverstone'da Hulkenberg yarışacak!

1s
4
Formula 1

Verstappen: "Red Bull'un içinde bulunduğu durum beni sinirlendirmiyor"

59dk
5
Formula 1

Leclerc: "SF1000'de doğru ayarları bulmak daha zor değil"

3s

Son Videolar

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi? 07:03
Formula 1

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi?

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Son Haberler

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!
F1

Resmi: FIA, Racing Point'e 15 puan silme ve para cezası verdi!

Verstappen: "Red Bull'un içinde bulunduğu durum beni sinirlendirmiyor"
F1

Verstappen: "Red Bull'un içinde bulunduğu durum beni sinirlendirmiyor"

Resmi: Perez'in COVID-19 testi yine pozitif çıktı, Silverstone'da Hulkenberg yarışacak!
F1

Resmi: Perez'in COVID-19 testi yine pozitif çıktı, Silverstone'da Hulkenberg yarışacak!

Albon: "Sürüş tarzımı değiştirmeyeceğim"
F1

Albon: "Sürüş tarzımı değiştirmeyeceğim"

Gasly: "Helmut Marko performansımdan çok memnun"
F1

Gasly: "Helmut Marko performansımdan çok memnun"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.