Resmi: Perez'in COVID-19 testi yine pozitif çıktı, Silverstone'da Hulkenberg yarışacak!

Perez, geçen hafta perşembe günü COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı ve yedi ila 10 gün boyunca karantinada kalacaktı. Dün itibariyle İngiltere yetkilileri tarafından uygulanan karantina süreci sona erdi.

Ancak FIA kuralları gereği, yarışa katılabilmek adına padoka girmesi için yeniden COVID-19 testine tabi tutulması ve bu testin negatif sonuç vermesi gerekiyordu. Perşembe günü Meksikalı sürücüye yeni bir COVID-19 testi yapıldı.

Ancak bu test de pozitif çıktı.

Takımdan yapılan açıklamada, "Sergio'nun testi pozitif çıktı ve İngiltere Halk Sağlığı'nın talimatlarını takip etmeye devam edecek. Fiziksel olarak iyi ve düzeliyor." denildi.

Takım, Perez'in önümüzdeki hafta İspanya'da yarışıp yarışmayacağı hakkında hiçbir bilgi vermedi. Ancak COVID-19, haftalar boyunca insanın vücudunda kalabiliyor. Bu da pozitif testlerin devamı anlamına gelebilir.

Böylelikle Hulkenberg, geçen hafta sonu debriyaj sorunu nedeniyle katılamadığı Britanya GP'nin ardından tekrar Racing Point RP20'ye dönmüş olacak.