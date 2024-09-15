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Formula 1 Azerbaycan GP

Resmi: Perez ve Sainz'ın kazasına ceza çıkmadı

Azerbaycan Grand Prix'sinde yaşanan Carlos Sainz ve Sergio Perez kazası 'yarış olayı' olarak değerlendilirdi ve herhangi bir ceza çıkmadı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Ferrari pilotu Carlos Sainz ile Red Bull pilotu Sergio Perez’in ikinci viraj sonrası yaşadığı çarpışma, yarışın ardından FIA hakemleri tarafından detaylı bir incelemeye alındı. 

Kazanın ardından yarış hakemleri, pozisyonlama sistemlerinden, videolardan ve araç içi kamera kayıtlarından elde edilen kanıtları inceledi. Ardından da her iki pilotun savunmasını aldı.

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda, her iki pilotun da olayda hatasının olmadığı ve kazanın 'yarış olayı' olarak değerlendirildiği duyuruldu.

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