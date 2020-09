Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!

Perez, Çarşamba gecesi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 2021'de Silverstone merkezli takımda kalmayacağını duyurdu.

Dört kez dünya şampiyonu Vettel'in Mayıs ayında Ferrari'den ayrılacağını açıklamasından bu yana gelecek yıl Aston Martin haline gelecek Racing Point'e katılacağı söyleniyor.

Perez geçen ay yaptığı açıklamada, Racing Point'te kalacağına %100 inandığını ve spekülasyonların sona ermesinin sadece bir "zaman meselesi" olduğunu belirtmişti. Geçtiğimiz haftalarda bu durumu tekrarladı. Ancak Perez, bugün itibariyle Silverstone merkezli ekipte geçirdiği yedi yılın ardından sezon sonunda İngiliz ekipten ayrılacağını duyurdu.

Perez, "Hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Ortaklığımız, birlikte geçirdiğimiz yedi yılın ardından sezon sonunda sona erecek. Çok zor zamanlarda takıma arka çıktığım için -bu karar- biraz acıtıyor. Birlikte engelleri aşmayı başardık ve meslektaşlarımdan bazılarının işini kurtardığım için çok gururluyum."

"Birlikte yaşadığımız harika anları, sahip olduğumuz arkadaşlıkları ve her zaman her şeyimi vermenin mutluluğunu hatırlayacağım. 2014 yılında bana inanan ve F1 kariyerime Force India ile devam etmeme izin veren Vijay Mallya'nın bana verdiği fırsat için her zaman minnettar olacağım."

"Lawrence Stroll önderliğindeki mevcut yönetime, özellikle yaklaşmakta olan Aston Martin projesi için en iyisini diliyorum.” dedi.

Sergio Perez, Racing Point Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari runs Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez'in ayrılığı, Vettel'in Racing Point'e katılması için kapı açmış olacak. Vettel, daha önce Racing Point'le görüşmeler olduğunu söylemişti ve F1'de devam etmek istediğini belirtiyordu.

Eğer Vettel takıma katılırsa, takımın sahibi Lawrence'in oğlu Lance Stroll ile takım arkadaşı olacak.

Perez daha önce başka bir F1 takımıyla görüşmediğini ve şimdilik bir B planı olmadığını açıkladı.

Perez, "B planım yok. Niyetim burada yarışmaya devam etmek. Ancak bu, her turda %100'ümü vermeye devam etmem için beni motive eden bir proje bulmama bağlı olacak."

"Umarım yakında size iyi haberler verebilirim, ama şimdilik sonraki yarışların tadını çıkarmalıyız." dedi.

Perez'in ayrılığıyla pilot pazarı biraz karışmış olacak.

Şu anda iki takımda boş koltuklar var; Haas ve Alfa Romeo. Her iki takım da henüz gelecek yıl ne yapacaklarına karar vermediler.

