Formula 1 Las Vegas GP
Resmi: Perez, Las Vegas’taki kaza sebebiyle Katar’da grid cezası alacak
FIA hakemleri, Las Vegas Grand Prix'sinde Rafael Camara ile yaşadığı temas sonucu yarış dışı kalan Sergio Perez'i kusurlu bularak Katar’da 5 sıra grid cezası alacağını açıkladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 09:20
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Sergio Perez, Cadillac Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Las Vegas Grand Prix'sinde güvenlik aracının piste girmesine yol açan Sergio Perez ve Rafael Camara kazasının ardından FIA hakemleri kararını açıkladı.
İç taraftan geçiş yapmaya çalışan ancak genç Brezilyalı pilotun tam olarak yanına hizalanamayan Perez, Camara ile temas yaşayarak yarışa erken veda etmişti.
Kazada en büyük hasarı almasına karşın Camara'nın 16. sırada tamamladığı yarışta olayı inceleyen hakemler, Perez'in viraj içinde yer hakkı kazanacak konuma ulaşmadığına hükmetti. Meksikalı pilota önce 10 saniye zaman cezası veren FIA hakemleri, Perez’in yarışı tamamlayamaması yüzünden bu yaptırımı bir sonraki durak olan Katar Grand Prix'sinde uygulanmak üzere 5 sıra grid cezasına çevirdi.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
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