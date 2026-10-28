Formula 1 Amerika GP

Resmi: Perez, Cadillac ile çok yıllık yeni bir sözleşme imzaladı

Formula 1’in yeni ekibi Cadillac, Meksikalı pilot Sergio Perez ile en az 2029 sezonunun sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 28 Eki 2026 16:06

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Sezon başında tecrübeli pilot Valtteri Bottas ile Cadillac projesine katılan Sergio Perez, takımın griddeki ilk yılında gösterdiği liderlik ve performansla yönetimin güvenini kazandı. Ev sahibi olduğu Meksika Grand Prix’si öncesinde duyurulan bu anlaşma, Perez’in Formula 1’deki geleceğini garanti altına alırken takımın da uzun vadeli hedefindeki istikrarı gözler önüne serdi.

Meksika’da kariyerinin 300. Grand Prix startını almaya hazırlanan Perez, F1 tarihinde bu barajı aşan 7. pilot olacak. Yeni sözleşmesini sonuna kadar sürdürmesi halinde 39 yaşında 18. sezonunu geride bırakacak olan Perez Jenson Button, Michael Schumacher, Rubens Barrichello ve Kimi Raikkonen gibi efsaneleri geride bırakarak Fernando Alonso ve Lewis Hamilton’ın ardından tüm zamanların en çok yarışa çıkan 3. pilotu konumuna yükselecek.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

Garajın diğer tarafında Valtteri Bottas’ın 2027’deki geleceği belirsizliğini korurken ve Colton Herta, Frederik Vesti ile Yuki Tsunoda gibi isimler alternatif olarak anılıyor.

İmzaların ardından Cadillac CEO’su Dan Towriss şu değerlendirmede bulundu: "Formula 1’de rekabetçi bir takım inşa etmek uzun soluklu bir yolculuktur.”

“Checo’nun yeteneğini ve liderliğini güvence altına almak, ilk yılımızda attığımız güçlü temellerin üzerine yenilerini eklememiz için ihtiyacımız olan devamlılığı ve kararlılığı bize sağlıyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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