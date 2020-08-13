Resmi: Testi negatif çıkan Perez, İspanya GP ile F1'e dönüyor

Perez, Britanya GP öncesinde yapılan testlerin sonucunun pozitif çıkmasının ardından Silverstone'daki iki yarışı kaçırmak zorunda kalmıştı.

Perez'in karantinada olduğu dönemde yerine Nico Hulkenberg yarıştı. Britanya GP'ye aracındaki sorun nedeniyle başlayamayan Hulkenberg, 70. Yıl Dönümü GP'de iyi bir yarışın ardından 7. olmayı başarmıştı.

Racing Point, her ihtimale karşı Hulkenberg'i İspanya'ya da çağırdı ancak bu sabah yaptığı açıklamada Perez'in son testinin negatif çıktığını ve Meksikalı sürücünün araca döneceğini duyurdu.