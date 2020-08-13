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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Resmi: Testi negatif çıkan Perez, İspanya GP ile F1'e dönüyor

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Resmi: Testi negatif çıkan Perez, İspanya GP ile F1'e dönüyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
13 Ağu 2020 08:22

Sergio Perez, son COVID-19 testinin negatif çıkmasının ardından bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya GP ile Formula 1'e dönüş yapacak.

Perez, Britanya GP öncesinde yapılan testlerin sonucunun pozitif çıkmasının ardından Silverstone'daki iki yarışı kaçırmak zorunda kalmıştı.

Perez'in karantinada olduğu dönemde yerine Nico Hulkenberg yarıştı. Britanya GP'ye aracındaki sorun nedeniyle başlayamayan Hulkenberg, 70. Yıl Dönümü GP'de iyi bir yarışın ardından 7. olmayı başarmıştı. 

Racing Point, her ihtimale karşı Hulkenberg'i İspanya'ya da çağırdı ancak bu sabah yaptığı açıklamada Perez'in son testinin negatif çıktığını ve Meksikalı sürücünün araca döneceğini duyurdu.

 
Perez: "Bu hafta sonu piste çıkmaya hazırım"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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