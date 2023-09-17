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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı

Red Bull pilotu Sergio Perez, Singapur GP'sinin son turlarında Williams pilotu Alexander Albon ile yaşadığı temas gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası aldı. Bu ceza, Perez'in yarışı bitirdiği pozisyonu etkilemedi ve Perez sekizinci sırasını korudu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523

Singapur Grand Prix'sinin son bölümünde yeni lastiklerle yükselmeye çalışan Perez, Williams pilotu Alexander Albon'u geçmeye çalışırken köprünün çıkışında oldukça geç ve agresif bir atakla kendisini içeri atmış ve Albon'un sidepod'una çarpmıştı. 

Bu temas sonucu Albon dışarı savrulmuş ve bariyerlere çarpmaktan son anda kurtulmuştu. Yine de fazlasıyla zaman kaybetmiş ve aracına hasar almıştı. 

 

Perez, bu temasa neden olduğu gerekçesiyle inceleme altındaydı ve inceleme sonuçlandı. Hakemler, bu temasta beklendiği üzere Perez'i hatalı buldu ve kendisine 5 saniyelik bir zaman cezası verdi. 

Bu ceza yarışın final klasmanında herhangi bir değişime neden olmadı zira Perez'e en yakın finiş gören isim onun 11 saniye gerisindeki Liam Lawson'dı. Bu da Perez'in 5 saniyelik cezasına rağmen 8. sırasını koruyacağı anlamına geliyor. 

Perez 8. sırasını korusa da bu temastan dolayı lisansına ceza puanı alacak. Bildiğiniz gibi bir yıllık süre içerisinde 12 ceza puanına ulaşan sürücüler 1 yarıştan men cezası alıyorlar. 

 

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