Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı
Red Bull pilotu Sergio Perez, Singapur GP'sinin son turlarında Williams pilotu Alexander Albon ile yaşadığı temas gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası aldı. Bu ceza, Perez'in yarışı bitirdiği pozisyonu etkilemedi ve Perez sekizinci sırasını korudu.
Singapur Grand Prix'sinin son bölümünde yeni lastiklerle yükselmeye çalışan Perez, Williams pilotu Alexander Albon'u geçmeye çalışırken köprünün çıkışında oldukça geç ve agresif bir atakla kendisini içeri atmış ve Albon'un sidepod'una çarpmıştı.
Bu temas sonucu Albon dışarı savrulmuş ve bariyerlere çarpmaktan son anda kurtulmuştu. Yine de fazlasıyla zaman kaybetmiş ve aracına hasar almıştı.
Perez, bu temasa neden olduğu gerekçesiyle inceleme altındaydı ve inceleme sonuçlandı. Hakemler, bu temasta beklendiği üzere Perez'i hatalı buldu ve kendisine 5 saniyelik bir zaman cezası verdi.
Bu ceza yarışın final klasmanında herhangi bir değişime neden olmadı zira Perez'e en yakın finiş gören isim onun 11 saniye gerisindeki Liam Lawson'dı. Bu da Perez'in 5 saniyelik cezasına rağmen 8. sırasını koruyacağı anlamına geliyor.
Perez 8. sırasını korusa da bu temastan dolayı lisansına ceza puanı alacak. Bildiğiniz gibi bir yıllık süre içerisinde 12 ceza puanına ulaşan sürücüler 1 yarıştan men cezası alıyorlar.
Son Haberler
Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"
Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak" Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"
Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun
Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun
AlphaTauri için Adidas iddiası
AlphaTauri için Adidas iddiası AlphaTauri için Adidas iddiası
Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar