Resmi: Perez, 2024 sonuna kadar Red Bull'la yarışacak!

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Meksikalı sürücü, 2020 yılının ardından Red Bull'a katılmış ve ilk yılında istikrar yakalamakta zorlanmıştı. Fakat geçen yılın son yarışı olan Abu Dhabi GP de dahil olmak üzere çeşitli yarışlarda takım arkadaşına büyük destek verdi.

Perez, bu yıla çok daha iyi başladı ve geride kalan yedi yarışın ardından şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor ve Verstappen'le arasında sadece 15 puan var.

Hatta Perez, geçen hafta sonu Monako'da takım arkadaşına kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi ve pazar günkü yarışı ilk sırada tamamlayarak kariyerinin üçüncü zaferini elde etti.

Sezona güçlü başlamasının ardından Red Bull ve Perez arasında yeni kontrat görüşmeleri zaten başlamıştı. İlk galibiyetin ardından da taraflar resmi anlaşmayı imzaladılar.

Perez, beklenenin aksine tek yıllık değil, iki yıllık anlaşma imzaladı ve bundan ötürü 2024 sonuna kadar Red Bull Racing'de yarışacak.

Perez şöyle konuştu: "Bu, benim için inanılmaz bir haftaydı. Monako Grand Prix'sini kazanmak her sürücünün rüyasıdır ve şimdi takımımla yarışmaya 2024 sonuna kadar devam edeceğimi açıklamak beni daha da mutlu ediyor."

"Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve artık takım içerisinde kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Birlikte çok iyi çalışıyoruz ve Max ile hem pist üstünde hem de pist dışında ilişkim kesinlikle bizi daha da ileriye götürmeye yardımcı oluyor."

Podium: Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Takım olarak harika bir momentum yakaladık ve sezon da bence bunu net şekilde gösteriyor. Bunun bizi gelecekte nereye taşıyacağını görmek heyecan verici olacak."

Takım patronu Christian Horner, performansını artıran Perez'i övdü ve ortaklığın devam etmesi için tüm şartların yerine getirildiğine dikkat çekti.

Horner, "Sergio, Red Bull Racing'e katıldığından beri harika bir iş çıkardı."

"Muhteşem bir takım oyuncusu olduğunu defalarca kez kanıtlamakla kalmadı, kendini rahat hissetmeye başladıkça, gridin ön tarafında dikkate alınması gereken bir isim olduğunu da gösterdi."

"Bu yıl, Cidde'deki muhteşem pole pozisyonu, Monako'daki harika zaferi ve dünya şampiyonu Max Verstappen ile arasındaki farklı önemli ölçüde kapatmasıyla, ileriye doğru bir büyük adım daha atmış oldu."

"Hal böyle olunca hızına, yarış becerisine ve deneyimine güvenmeye devam etmek bizim için çok basit bir karardı."

"Perez'in 2024 sonuna kadar takımımızla devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Max ile birlikte Red Bull'a galibiyet getirecek iki sürücüye sahibiz." dedi.

Verstappen de Red Bull ile olan anlaşmasını 2028 sonuna kadar uzatmıştı. Böylelikle Red Bull'un sürücü kadrosu, en azından 2024 sonuna kadar kesinleşmiş oldu.

Bu, 2023 sonunda Red Bull ile olan anlaşması bitecek olan Pierre Gasly'nin, ana takıma geçme şansının neredeyse hiç olmadığı anlamına geliyor.