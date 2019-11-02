Resmi: Pat Fry, Renault'ya katılıyor
Renault, Pat Fry'ın 2020 sezonunda takıma katılacağını resmen açıkladı.
Motorsport.com, bugün Pat Fry'ın Renault ile görüşme halinde olduğunu ve tarafların anlaştığını öğrenmişti.
Bugün üçüncü antrenman seansından önce kısa bir açıklama yayınlayan Renault, Fry'ın mevcut yükümlülüklerinin sona ermesinin ardından takıma katılacağını açıkladı.
Fry, McLaren'dan ayrıldı ve şimdi zorunlu bekleme süresini dolduruyor.
İngiliz mühendis, bu sürenin dolmasıyla birlikte 2020 yılında takımın teknik yönetiminde yer alacak. Fakat Renault, Fry'ın pozisyonu hakkında net bir açıklamada bulunmadı.
Marcin Budkowski, "Pat ile tekrar çalışacağım için çok mutluyum. Onun gelişi, takım yapımızı oluşturma ve geliştirme süreci için bir başka daha adım olacak."
"Pat, tecrübesi, yeteneği ve kararlılığıyla, takımın ilerlemeye devam etmesi için önemli bir varlık olacak." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Resmi: Pat Fry, Renault'ya katılıyor
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