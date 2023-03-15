Resmi: Parça değiştiren Leclerc, 10 sıra grid cezası alacak!

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Bahreyn GP'sine birkaç saat kala Leclerc'in güç ünitesinde bir sorun tespit eden Ferrari, bunun üzerine kontrol elektroniğini ve güç depolama ünitesini değiştirmeye karar verdi.

Sorunun çözüldüğü düşünülmekteydi, ta ki Leclerc 40. turda güç kaybedene ve kenara çekip yarış dışı kalana dek!

Yarıştan hemen sonra yapılan çalışmalar, kontrol elektroniğinin bir kez daha bozulduğunu ve güç kaybına sebep olduğunu ortaya koydu.

Maranello'da yapılan analizlerin ardından takım patronu Frederic Vasseur, üçüncü kontrol elektroniğine geçileceğini doğruladı.

Kurallar bir sezonda sadece iki kontrol elektroniği kullanılmasına izin veriyor, bu da Leclerc'in Cidde'de -yani yılın henüz ikinci yarışında- 10 sıra grid cezası alacağı anlamına geliyor!

Vasseur, "Biri Pazar sabahı ateşleme yaparken, diğeri de yarışta olmak üzere iki farklı sıkıntıyla karşılaştık."

"Ne yazık ki kontrol elektroniğinde iki kez arıza yaşadık, bu geçmişte hiç karşılaşmadığımız bir şeydi."

"Umarım sorunu çözmeyi başarmışızdır, ancak ne yazık ki Cidde'de ceza almak zorunda kalacağız çünkü sezon boyunca yalnızca iki kontrol elektroniği kullanabiliyoruz." dedi