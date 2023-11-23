Resmi: O'Ward, 2024'te McLaren'ın yedek pilotu olacak
McLaren Formula 1 Takımı, Arrow McLaren IndyCar pilotu Pato O'Ward'ın 2024 sezonu için yedek pilot olarak görev yapacağını açıkladı.
IndyCar'da McLaren adına mücadeleden Meksikalı sürücü, 2020 yılından bu yana McLaren Racing ailesinin bir parçasıydı.
Pato, geride kalan yıllarda McLaren'ın pek çok aracıyla test yaptı ve bu hafta sonu Abu Dabi'de de yine MCL60'ın direksiyonuna geçecek.
Yapılan açıklamaya göre O'Ward, yeni sezonda McLaren'ın resmi yedek pilotlarından birisi olarak görev yapacak.
Yoğun bir simülatör programına sahip olacak O'Ward, ihtiyaç halinde direksiyona geçmek için hazır olacak.
Takım patronu Andrea Stella, şöyle konuştu: "McLaren Formula 1 Takımı olarak Pato O'Ward'ı 2024 sezonu için yedek pilot kadromuza katmaktan memnuniyet duyuyoruz."
"Pato, IndyCar'da etkileyici bir sezon geçirdi ve sürücü gelişim testlerinde iyi bir performans sergiledi, bu sayede FIA Süper Lisansı almaya hak kazandı."
"Gerektiğinde başvurabileceğimiz geniş sürücü kadrosuna sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Onun bu yeni görevindeki gelişimini görmek için de sabırsızlanıyoruz."
McLaren'ın "yedek pilot kadrosunda" bazı sürücüler daha olacak fakat henüz bu isimlerin kim olacağı belli değil. Bu isimlerden birisi muhtemelen -WEC programıyla çakışmadığı zamanlar- Mercedes pilotu Mick Schumacher olacak.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Patricio O'Ward, McLaren
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