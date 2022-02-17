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Formula 1 Haberler

Resmi: Otmar Szafnauer, Alpine'in yeni takım patronu oldu!

Alpine, yeni sezonda takım patronluğu görevini, Aston Martin'den ayrılan Otmar Szafnauer'in üstleneceğini duyurdu.

Resmi: Otmar Szafnauer, Alpine'in yeni takım patronu oldu!
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Motorsport.com, geçen yıl Otmar Szafnauer'in Alpine'den gelen teklifi kabul ettiğini ve yeni sezonda takımın başında yer alacağını öğrenmişti. Ancak Szafnauer bu iddiaları reddetti.

Fakat Szafnauer, kısa bir süre önce Aston Martin'den ayrıldı ve şimdi resmen Alpine takımına katıldı.

Romanyalı Szafnauer'in, yeni görevine ne zaman başlayacağı kesinleşmedi fakat Bahreyn'deki ilk yarışta görevinin başında yer alması bekleniyor.

Szafnauer, göreve yeni atanan ve Renault'unun Viry'deki motor bölümünün başkanlığını yapan Bruno Famin ile birlikte çalışacak. Yakın zamana kadar FIA için çalışan Famin, şimdi Renault'nun Viry'deki motor bölümünden sorumlu olacak. Ondan önce Peugeot'nun teknik liderlerinden biriydi. 

Bu aynı zamanda takım yöneticisi Davide Brivio'nun Formula 1 takımından ayrılmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Eski Suzuki yöneticisi artık "Yarış Genişletme Proje Direktörü' görevini üstlenecek. Bu rolde, genç yeteneklerin gelişimini denetleyecek ve Alpine'in diğer yarış kategorilerindeki katılımına bakacak.

CEO Laurent Rossi, Formula 1'de bir sonraki adımı atabilmek adına yeni bir yönetim yapısına ihtiyaç duyduklarını söylüyordu ve artık üçlü yönetim sisteminden ziyade, tek takım patronu ile daha standart bir yapıya geçildi.

Rossi, "Otmar ve Bruno'nun takıma katılmasıyla 2022 için yeni bir seviyeye geçiyoruz."

"Otmar'ın sporda çok fazla deneyimi ve benzeri görülmemiş bir kazanma isteği var. Bruno, ise rekabette fark yaratan teknolojileri tasarlama ve bunları, bir takım ve marka olarak projemizin önemli bir unsuru olan yol araçlarına aktarma konusunda zengin bir geçmişe sahip."

"'Yarışçılardan' oluşan ekibimiz şimdi tamamlandı ve takımı 2022'deki iddialı hedeflerine doğru götürmeye hazırız." dedi.

Szafnauer, uzun yıllar Force India'nın CEO'suydu ve daha sonra Racing Point ve ardından Aston Martin'in başında yer aldı.

Szafnauer, Alpine'de başarılı olabilecek malzemeler gördüğünü söylüyor ve şunları ekliyor: "BWT Alpine F1 Takımına katılmaktan dolayı çok mutluyum ve 'takımı önümüzdeki 100 yarışta şampiyonluklar için savaşmaya hazır hale getirme' hedefine ulaşmak için herkesle birlikte çalışmaya hazırım."

"Artık tüm odağımı Bahreyn'deki ilk yarışa çevirdim. Formula 1'de yer alan üç otomobil üreticisinden biri olan Alpine, hedeflerine ulaşmak için mükemmel bir donanıma sahip ve bu maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum!" 

2022 sezonunda Alpine'in direksiyonunda Esteban Ocon ve Fernando Alonso olacak. Takım yeni aracını 21 Şubat'ta tanıtacak.

Otmar Szafnauer, Aston Martin

Otmar Szafnauer, Aston Martin

Fotoğraf: Erik Junius

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