Resmi: Oscar Piastri 2023'te McLaren'da!

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Oscar Piastri'nin hangi takımda yarışacağına dair son kararı, Sözleşme Tanıma Kurulu'nun yapmış olduğu inceleme belirleyecekti.

Hem McLaren, hem de Alpine, Piastri ile geçerli anlaşmasının olduğunu savunuyordu ve bunun üzerine ilgili kurul geçtiğimiz günlerde soruşturma için toplandı.

Soruşturmanın sonucu bugün taraflara bildirildi ve Piastri'nin haklı, Alpine'in haksız olduğu belirtildi.

Bunun resmi olarak bildirilmesinin hemen ardından McLaren, Piastri'nin 2023 sezonundan itibaren kendileri adına yarışacağını açıkladı.

Piastri bu açıklamanın ardından, "McLaren gibi prestijli bir takımla F1'e gireceğim için çok heyecanlıyım ve bana sunulan fırsat için minnettarım."

"Takımın genç yeteneklere şans verme konusunda uzun bir geleneği var ve takımı gridin önüne taşımak için Lando ile birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Artık 2023'te F1'deki ilk sezonuma hazırlanmaya ve F1 kariyerime papaya ile başlamaya odaklandım." dedi.

Bu açıklama ile McLaren'in 2023 F1 sezonunda Lando Norris ve Oscar Piastri ile yarışacağı kesinleşmiş oldu.

Oscar Piastri, Alpine Fotoğraf: Alpine

Böylece bir süredir McLaren ve Alpine arasında Piastri için yaşanan anlaşmazlık sona ermiş oldu. Fernando Alonso'nun Macaristan GP'nin ardından 2023'te Aston Martin'e geçeceğini açıklamasının ardından Alpine Piastri'nin kendileri adına yarışacağını duyurmuştu. Ancak o anlaşmanın Piastri'nin Alpine ile yarışmayacağını duyurmasıyla bu tartışmalar gündeme oturdu.

CRB, Piastri ve McLaren'in Britanya GP'nin ardından 4 Temmuz'da anlaşma yaptıklarını ve bunun yedek pilotluk için olduğunu öğrendi.

Ancak Daniel Ricciardo'nun sene sonunda McLaren'dan ayrılmayı kabul etmesinin ardından bu anlaşmanın yarış koltuğuna döndürüleceği belirtildi.

Alpine'den yapılan açıklamada, "Konunun kendi tarafımızda kapandığını düşünüyoruz ve zamanı gelince tam 2023 sürücü kadromuzu açıklayacağız."

"Odak noktamız Hollanda Grand Prix'si ve takımlar şampiyonasında dördüncü olma mücadelemizde puanları güvenceye almak." denildi.

Bu sonuç, Alpine takımının 2023 için Esteban Ocon'un yanında yarışması için birisiyle anlaşmasını gerektirecek. O koltuk için Pierre Gasly ve Mick Schumacher'in isimleri anılıyor.

2021'de Formula 2 şampiyonu olan Piastri, böylece 2023'te McLaren ile F1'e yarış pilotu olarak girmiş olacak.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Oscar, destek serilerden F1'e gelen gelecek vaat eden yeteneklerden biri ve onun 2023 için takıma katıldığını görmekten çok memnunuz."

"Art arda çaylak sezonlarında hem F3 hem de F2'yi kazanmak gerçek bir başarı ve tek koltuklu yarışlardaki yeteneğinin kanıtı."

"Lando ve Oscar ile büyük potansiyele sahip genç, heyecan verici bir F1 kadromuz var ve bu durum, gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için bizi iyi durumda tutuyor. Oscar, McLaren ailesi için heyecan verici bir katkı olacak ve onun F1 takımımızla birlikte büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.