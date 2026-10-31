Formula 1 Meksika GP
Resmi: Ocon, Meksika GP hafta sonunun geri kalanında yer almayacak!
Meksika GP hafta sonunun kalan kısmında Haas koltuğuna Esteban Ocon yerine 32 yaşındaki Japon pilot Ryo Hirakawa geçecek.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 31 Eki 2026 15:44
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Esteban Ocon, Haas F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Haas F1 takımı, Meksika Grand Prix'sindeEsteban Ocon’un piste çıkmayacağını ve yerine yedek pilot Ryo Hirakawa’nın getirildiğini doğruladı. Cuma günkü 1. serbest antrenman seansında çaylak sürücü kuralı kapsamında VF-26’yı kullanan 32 yaşındaki Hirakawa, son antrenman seansından itibaren aracı devralarak Pazar günü kariyerinin ilk resmi Formula 1 yarışına çıkacak.
Haas ekibi Ocon’un yarıştan çekilme gerekçesine dair resmi bir açıklama yapmazken, kararın herhangi bir hastalık nedeniyle alınmadığını netleştirdi.
Ryo Hirakawa, Haas
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Takım tarafından yapılan resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yedek pilotumuz Ryō Hirakawa, 31 Ekim Cumartesi – 1 Kasım Pazar tarihlerinde gerçekleşecek olan Meksika Grand Prix hafta sonunun geri kalan kısmında Esteban Ocon’un yerini alacaktır.”
“Toyota GAZOO Racing ile iki kez FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonluğu (2022, 2023) ve Le Mans 24 Saat zaferi (2022) elde eden 32 yaşındaki Hirakawa, 30 Ekim Cuma Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleşen 1. serbest antrenman seansına katılmıştı. Bu sezon VF-26'nın direksiyonuna üçüncü kez geçen Japon sürücü, seansı genel klasmanda 15. sırada tamamlamıştı.”
“Japon pilotumuz, cumartesi günkü son antrenman ve sıralama turları ile pazar günkü 71 turluk ana yarış boyunca takım arkadaşı Ollie Bearman’a eşlik edecektir. Bu mücadele, Hirakawa’nın kariyerindeki ilk Formula 1 yarışı olacaktır."
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