Resmi: Ocon iki yarışa da pit yolundan başlayacak

İlk antrenmanda Pierre Gasly ile mekanik arıza yaşayan, sıralama turlarında da yine Gasly'nin kazası nedeniyle zorlanan Alpine, hız anlamında da kötü bir hafta sonu geçirmekte.

Sprint sıralamalarında 13. sırayı elde edebilen Esteban Ocon, yarışa da 12. sırada başlayacak, her iki sıralama seansında da son bölüme kalamadı Fransız pilot.

Bu durumu hesaba katan Alpine, sprint sıralama seansından sonra Ocon'un aracının Kapalı Park'tan çıkarıldığını doğruladı, dolayısıyla Alpine değişiklik yapma şansına sahip olsa dahi hem sprint yarışına hem de ana yarışa pit yolundan başlayacak!

Alpine'in zorlu hafta sonu, güncellenmiş tabandan iyi bir performans elde edeceğine dair büyük umutlar beslemesinin ardından beklentileri yıkmış vaziyette.

Gasly ilk olarak hidrolik sızıntısının tetiklediği bir yangın nedeniyle ilk antrenman seansını yarıda bırakmış, sıralama turlarının ilk bölümündeyse bariyerlere çarpmıştı.

Takım, ilk antrenman seansının orta noktasından sonra Ocon'u da tedbir amaçlı piste çıkartmadı, dolayısıyla Alpine'in elindeki veri kısıtlı.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images