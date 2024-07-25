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Formula 1 Belçika GP

Resmi: Ocon, 2025'te Haas'a geçiyor!

Haas, Perşembe günü yaptığı açıklama ile Esteban Ocon ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

2021 Macaristan Grand Prix'sini kazanan Esteban Ocon, Haas ile resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından yeni sezonda çaylak Oliver Bearman'ın takım arkadaşı olacak.

Ocon, Racing Point döneminin ardından F1'de koltuksuz kalmış ve bir yıllık aradan sonra Formula 1'e Enstone merkezli Renault ile dönmüştü.

Takımla geçirdiği uzun yılların ardından Ocon, 2024 yılının ardından Alpine ile yollarını ayırma kararı aldı ve kendisine pek çok takımın ilgisi vardı.

Haas takımından yapılan açıklamada Ayao Komatsu, Ocon'la ilgili şöyle dedi: “Esteban Ocon ile sözleşme imzaladığımız için gerçekten çok mutluyum. Onun yeteneklerinin uzun zamandır farkındaydım."

"Esteban Formula 1'de kendini kanıtlamış bir yetenek ve yarış galibi. Sadece kendi yetenekleriyle değil,  bir fabrika takımı için çalışma deneyimi sayesinde bizim için önemli bir avantaj sağlayacak."

"Gelecek yıl Oliver Bearman'ın yanında tecrübeli bir sürücüye sahip olmamız hayati önem taşıyordu. Esteban henüz 27 yaşında, hâlâ genç ve kanıtlaması gereken çok şey var."

Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Fotoğraf: Erik Junius

“Aç ve dinamik bir sürücü kadrosuna sahip olduğumuzu düşünüyorum ve Esteban'ı 2025'te Haas F1 Takımı'nda görmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Haas'ın Ocon ile imzaladığı anlaşma "çok yıllık" olarak açıklandı fakat bunun 2+1 yıllık olması bekleniyor.

Ocon, “Formula 1 kariyerimdeki bu yeni bölüme başlamak ve 2025 sezonunun başından itibaren Haas F1 Takımına katılmaktan heyecan duyuyorum."

"Ruhu, iş ahlakı ve son dönemki yükselişiyle beni gerçekten çok etkileyen, çok hırslı bir yarış takımına katılacağım."

"Gene Haas ile Ayao Komatsu'ya bana olan güvenleri ve destekleri, son birkaç aydır yaptığımız dürüst ve verimli görüşmeler için teşekkür etmek istiyorum."

“Haas F1 Takımı'nın gelecek için heyecan verici planları ve net hedefleri var. Ben de takımın Kannapolis, Banbury ve Maranello'daki  personeliyle çalışıp, bu büyük projenin bir parçası olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Haas'ın mevcut pilotlarından Nico Hulkenberg, 2025 için Sauber ile anlaşırken, Kevin Magnussen muhtemelen diğer serilere geçecek.

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