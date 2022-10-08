Resmi: Nyck de Vries, 2023'te AlphaTauri'de!

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Gasly'nin takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle son bir aydır pilot arayışında olan takımın görüştüğü ilk isim Colton Herta idi -hatta taraflar prensipte anlaşmışlardı bile.

Ancak Herta'nın yeterli süperlisans puanı olmaması ve FIA'nın da herhangi bir istisna uygulamaması sonrası bu plan suya düştü, dolayısıyla Gasly takımda kalacak gibiydi, ta ki İtalya GP'sinde Alex Albon'un yerine piste çıkan Nyck de Vries 9. olarak başta AlphaTauri olmak üzere birçok takımı etkileyene kadar.

İtalya ve Singapur GP'leri arasındaki üç haftalık süreçte anlaşmalar sağlandı; böylece Gasly sözleşmesini feshederek Alpine'e gitti, AlphaTauri ise De Vries ile anlaşarak Gasly'nin boşalttığı tecrübeli pilot koltuğunu Formula 2 ve Formula E şampiyonlukları yaşamış bir isimle doldurdu.

Yeni takımıyla ilgili konuşan De Vries, "2023'te Scuderia AlphaTauri'ye katılacağım için son derece heyecanlıyım. Red Bull'a ve takıma bana bir F1 pilotu olma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum."

"F2'den sonra motor sporlarında biraz farklı bir yol izledim ama hayalim her zaman F1'de yarışmaktı, sonunda bunu gerçekleştirebildiğim için minnettarım."

"Bu yıl 2022 aracını deneyimlemek için çok fazla şansım oldu ve bunun beni önümüzdeki sezon için avantajlı bir konuma getirdiğini düşünüyorum, umarım gelecek için hazırlanmama da yardımı dokunur."

"Gençlik yıllarımın çoğunu İtalya'da karting yaparak geçirdim, bana evimde gibi hissettiren bir ülke, dolayısıyla zaten gerçek bir aile hissi veren bir İtalyan takımına katılmak benim için harika. Herkesle tanışmayı ve sezon başlamadan önce iyi bir ilişki kurmaya başlamayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Nyck de Vries, Williams FW44 Photo by: Williams

Takımın yeni bir döneme girmesiyle ilgili konuşan AlphaTauri takım patronu Franz Tost, "Scuderia AlphaTauri Pierre ile çok başarılı bir dönem geçirdi. Monza'daki muhteşem zaferini, Brezilya ve Azerbaycan'da elde ettiği podyumları asla unutmayacağız."

"Pierre'e son yıllarda takıma verdiği tüm emekler için teşekkür ediyor ve gelecek için en iyi dileklerimi sunuyorum."

"Şimdi, takım içinde epey olumlu karşılanan Nyck ile yeni bir sayfa açmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisi çok yetenekli bir sürücü, yarıştığı tüm kategorilerde birçok yarış ve şampiyonluk kazandı."

"Nyck'in son büyük başarısı Formula E Dünya Şampiyonluğunu kazanmasıydı, bu onun F1'de bir koltuğu hak eden çok rekabetçi bir pilot olduğunun açık bir kanıtı."

"Onu aramızda görmek için sabırsızlanıyorum. Yuki ve Nyck ile birlikte 2023 için çok güçlü bir sürücü kadrosuna sahip olacağımızdan eminim." dedi.

Faenza merkezli takımda genelde genç sürücüleri yarıştıran takım, kurulduğundan beri -2017'de takıma katılan eski akadmi üyesi Brendon Hartley sayılmazsa- ilk defa Red Bull programı dışından bir isim tercih etti, bu da başta Helmut Marko olmak üzere Red Bull kampının kendisine ne kadar çok güvendiğini gösteriyor.

Ancak, Hollandalı pilotun takıma katılmasının bir de olumsuz tarafı var: bu durum, Red Bull sürücü akademisinin kısır döngüye girdiğini de gösteriyor olabilir.

Geçen sene tam 5 Red Bull genç sürücü akademisi üyesi (Dennis Hauger, Ayumu Iwasa, Juri Vips, Jehan Daruvala ve Liam Lawson) F2'de yarıştı, ancak hiçbiri F1'e çıkabilecek kadar iyi bir performans göstermedi. Dolayısıyla takımın önümüzdeki günlerde bu konuda adımlar atması da sürpriz olmaz.