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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Resmi: Nürburgring'de Stroll'ün yerine Hulkenberg yarışacak!

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Resmi: Nürburgring'de Stroll'ün yerine Hulkenberg yarışacak!
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Racing Point takımı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Eifel GP'de Lance Stroll'un yerine Nico Hulkenberg'in yarışacağını duyurdu.

Bugün ilk defa pist üstü aktivitesinin gerçekleştirildiği Nürburgring'de Stroll, kendisini iyi hissetmediği için 3. antrenman seansına çıkamadı.

Stroll'un COVID-19'a yakalandığı iddiaları gündeme gelse de FIA bu iddiaları yalanladı. Takımdan yapılan açıklamada Stroll'un kendisini iyi hissetmediği için 3. antrenmana çıkmayacağı, sıralamalardan önce durumuna bakılarak karar verileceği duyuruldu.

Buna karşı takım, her türlü ihtimale hazır olmak adına eski pilotu Nico Hulkenberg'i piste çağırdı. Hulkenberg, virüs kapan Sergio Perez'in yerine Silverstone yarışlarında Racing Point adına çalışmıştı.

Hulkenberg, sabah test yaptırmıştı ve 3. antrenman seansında piste ulaştı.

Racing Point, sıralamalardan önce yaptığı açıklamada hafta sonunun kalan bölümünde Stroll'un yerine Hulkenberg'in yarışacağını duyurdu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Pilotlar Lance Stroll , Nico Hulkenberg
Editör Abdullah Çelik

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