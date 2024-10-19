Resmi: Norris'in frenleme sırasındaki hareketine ceza çıkmadı!
ABD Grand Prix'si sprint yarışında son turda Lando Norris'in frenleme sırasındaki hareketine ceza çıkmadı.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sprint yarışının son turunda Charles Leclerc ve Lando Norris arasındaki mücadelenin ardından Ferrari pilotu, Norris'in frenleme esnasında hareket ettiğini dile getirmişti.
Seansın ardından McLaren pilotu, komiserler tarafından çağırılmıştı.
Ancak değerlendirmeler sonucunda Norris hatalı bulunmadı ve herhangi bir ceza almadı.
FIA tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Frenleme altında önemli bir yön değişikliği görülmemiştir. 15. virajdaki hareket, Araç 4'ün pilotu (Lando Norris) tarafından yapılan meşru bir savunma hareketidir."
Lando Norris, McLaren F1 Team, prepares on the grid
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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