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Formula 1 Amerika GP

Resmi: Norris'in frenleme sırasındaki hareketine ceza çıkmadı!

ABD Grand Prix'si sprint yarışında son turda Lando Norris'in frenleme sırasındaki hareketine ceza çıkmadı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sprint yarışının son turunda Charles Leclerc ve Lando Norris arasındaki mücadelenin ardından Ferrari pilotu, Norris'in frenleme esnasında hareket ettiğini dile getirmişti.

Seansın ardından McLaren pilotu, komiserler tarafından çağırılmıştı.

Ancak değerlendirmeler sonucunda Norris hatalı bulunmadı ve herhangi bir ceza almadı.

FIA tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Frenleme altında önemli bir yön değişikliği görülmemiştir. 15. virajdaki hareket, Araç 4'ün pilotu (Lando Norris) tarafından yapılan meşru bir savunma hareketidir."

Lando Norris, McLaren F1 Team, prepares on the grid

Lando Norris, McLaren F1 Team, prepares on the grid

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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