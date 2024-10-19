Resmi: Norris'in frenleme sırasındaki hareketine ceza çıkmadı!

Sprint yarışının son turunda Charles Leclerc ve Lando Norris arasındaki mücadelenin ardından Ferrari pilotu, Norris'in frenleme esnasında hareket ettiğini dile getirmişti.

Seansın ardından McLaren pilotu, komiserler tarafından çağırılmıştı.

Ancak değerlendirmeler sonucunda Norris hatalı bulunmadı ve herhangi bir ceza almadı.

FIA tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Frenleme altında önemli bir yön değişikliği görülmemiştir. 15. virajdaki hareket, Araç 4'ün pilotu (Lando Norris) tarafından yapılan meşru bir savunma hareketidir."