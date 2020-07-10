Resmi: Norris üç sıra grid cezası aldı!
McLaren pilotu Lando Norris, antrenman turlarındaki sarı bayrak ihlali nedeniyle üç sıra grid cezası aldı.
Lando Norris, geçtiğimiz pazar günü yapılan Avusturya Grand Prix'sinde harika bir performans ortaya koymuş ve üçüncü sırada finiş görerek kariyerinin ilk podyumunu almıştı.
Ancak Red Bull Ring'deki ikinci hafta sonu kendisi için şanssızlıkla başladı.
İngiliz pilot, ilk antrenman seansında sarı bayraklar altında geçiş yaptığı gerekçesiyle hakemler tarafından incelemeye alındı.
Görüntüleri seyreden hakemler, Norris'in sarı bayraklar açık şekilde görülmesine rağmen Pierre Gasly'i pist üstünde geçtiğine karar verdi.
Bu yüzden de kurallar gereği İngiliz pilota üç sıra grid cezası verdi.
Geçen hafta da Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a sarı bayraklar altında yavaşlamadığı gerekçesiyle üç sıra grid cezası verilmişti.
Önceki haber
F1, Ekim ayında Avrupa'da üç yarış düzenlemeyi planlıyor olabilir
Sonraki haber
Canlı Anlatım: Steiermark GP 2. antrenman seansı
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Steiermark GP
|Editör
|Kemal Şengül