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Formula 1 Haberler

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

McLaren, Lando Norris'le olan anlaşmasını uzun vadeli olarak uzattığını duyurdu.

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

21 yaşındaki Norris, 2019'da McLaren ile Formula 1'de yarışmaya başladı ve o günden bu yana takımla iki podyum aldı. Bunlardan sonuncusu bu yılki Emilia Romagna yarışıydı.

İngiliz pilotun kontrat yıl sonunda bitecekti ancak McLaren, çarşamba günkü Monako Grand Prix'sinden hemen önce çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Anlaşma, 2022 ve sonrasında Norris'in McLaren'da yarışmaya devam edeceği ve önümüzdeki iki sezon boyunca takımın mevcut pilotlarıyla yarışacağı anlamına geliyor.

Norris, 2021 sezonunda yedi F1 yarış galibiyeti bulunan Daniel Ricciardo ile takım arkadaşı olacak ve Avustralyalı pilotun sözleşmesi 2023 sonuna kadar devam ediyor.

Norris, "McLaren ile olan ilişkimi 2022 sonrası için genişletecek olmaktan ötürü çok mutluyum. Neredeyse beş yıldır takımlara beraberim ve burada ailenin bir parçası olduğumu hissediyorum. Kariyerimin bir sonraki aşamasına başka bir yerde devam etmeyi hayal bile edemezdim. McLaren alt kategorilerde bana büyük destek oldu ve o günden beri bir sürücü olarak öğrenmekten ve gelişmekten çok keyif aldım."

"McLaren'a olan adanmışlığım çok açık ve amacım yarışlar kazanıp, Formula 1 Dünya Şampiyonu olmak. Bunu bu takımla yapmak istiyorum. 2017'de takıma katıldığımızdan bu yana kaydettiğimiz ilerleme çok tutarlıydı ve gelecek için birlikte oldukça net hedeflerimiz var." dedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Norris'in gelişimi göz önüne alındığında, sözleşme uzatma kararının çok kolay olduğunu söyledi.

Norris, 2017 yılında McLaren'ın genç sürücü programına katıldı ve 2018'i F2'de geçirirken, 2019'da Formula 1'e adım attı.

İlk podyumunu geçen yılki Avusturya Grand Prx'sinde aldı ve takımın şampiyona üçüncüsü olmasında önemli bir pay sahibi oldu.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Lando ile olan anlaşmanın anlaşmanın 2022 ve sonrasına uzatılmasından oldukça memnunum." derken, Norris'in takıma büyük katkı sağladığını söyledi ve "Lando, Formula 1 gridinin en parlak yeteneklerinden bir tanesi." diye de ekledi.

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Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"

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Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Luke Smith

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