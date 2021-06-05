Resmi: Norris grid cezası aldı!

Sıralama turlarını altıncı sırada tamamlayan Lando Norris, Antonio Giovinazzi'nin neden olduğu kırmızı bayrak esnasında kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme altına alınmıştı.

Norris, kırmızı barak çıktığında start düzlüğüne gelmişti ve panelde kırmızı bayraklar yanıp sönüyordu. İngiliz pilota pite dönmesi çağrısı yapılsa da artık pite girmesi için çok geç olduğunu düşündü.

Norris kırmızı bayrak altında bir tur daha atmak zorunda kaldı ve pite bu şekilde geldi. Bu da hakemlerin dikkatini çekti.

FIA, Norris ve McLaren'ın neden pite girmedikleri konusundaki ifadelerini değerlendirdi ve sonuç olarak kendisine üç sıra grid cezası ve üç de ceza puanı verdi.

FIA'dan yapılan açıklamada, kırmızı bayraklar çıktığında Norris'in start finiş düzlüğünde olmadığı, sol taraftaki panelde ve aracın gösterge panelinde kırmızı ışıkların yanıp söndüğüne yer verildi.

FIA açıklamada, "Sürücü, ayağını gazdan çektiğini, fren yaptığını ve pite girmeye çalıştığını ve girdiğini belirtti. O anda ne yapacağından emin değildi ve takımına telsizden durumu soruyordu. Takım hemen pite girmesini söylese de artık çok geçti."

"Hakemler sıralama turlarında kırmızı bayrağa uyulmaması halinde 5 sıra grid cezası verilmesini uygun görüyor. Fakat sürücülerin pistteki konumu nedeniyle tepki vermek için çık kısa bir zaman dilimine sahip olduğu düşünülüyorsa, istisnai olarak 3 sıra grid cezası vermek yeterlidir." denildi.

Bu, Sergio Perez'in altıncı, Yuki Tsunoda'nın yedinci ve Fernando Alonso'nun sekizinci sıraya çıktığı anlamına geliyor.

Norris'in ceza puanı da artık sekize çıkmış oldu.