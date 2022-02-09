Resmi: Norris, en az 2025 sonuna kadar McLaren'da yarışacak!

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22 yaşındaki Norris, geçen yılın Mayıs ayında McLaren ile çok yılık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Fakat İngiliz ekip, 2021 sezonundaki güçlü performansının ardından kendisine, önümüzdeki dört sezonu kapsayan yeni ve daha çıkarlı bir kontrat sundu.

İngiliz sürücü de takımda mutlu olduğu için bunu memnuniyetle kabul etti.

Norris, “Çok mutluyum. Kariyerimin ve hayatımın önemli bir kısmı şimdiden akıp gitti. Formula 1'de dört yıl daha kalmak harika."

"Bunu McLaren'la yani birlikte büyüdüğüm ve birlikte Formula 1'e girdiğim insanlarla yaptığım için çok mutluyum. Her şeyden çok, sahip olduğumuz şeye devam etmeyi ve tekrar yarış kazanmak, şampiyon olmak gibi hayallerimiz için çaba göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Norris sözleşmesinin uzatılması, McLaren'ın en azından önümüzdeki iki sezon boyunca aynı sürücü kadrosuyla devam edeceği anlamına geliyor.

Norris şu anda 2025 sonuna kadar McLaren'da kalacak kontratı imzalamış durumda ve takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun sözleşmesi de 2023'ün sonunda bitiyor.

McLaren sadece pilotların değil, yönetim ekibinin kontratlarını da uzattı. Takım patronu Andreas Seidl ve CEO Zak Brown da 2025 sonuna kadar takımda kalacaklar.

Seidl, bu istikrarın hedeflerine ulaşmada McLaren'a yardımcı olabileceğini söylüyor.

"Lando'nun yeteneğinin hedeflerimize ulaşmada kilit rol oynayabileceğine kuvvetle inanıyoruz."

"Sürücüler açısından tutarlılık ve sürekliliğe sahip olmak, özellikle de araçta zaten doğru sürücülere sahipseniz, başarı için büyük önem taşır."

"Zak [Brown] ve ben bu nedenle yakın zamanda Lando ile görüşmelere başladık ve son yıllarda sahip olduğumuz birliktelik hakkında oldukça iyi konuşmalar yaptık."

"Bu yüzden Lando ile dört yıllık yeni sözleşme imzaladığımız için çok mutuyuz."

Norris, son dokuz ayda McLaren ile iki kez yeni bir sözleşme imzaladı.

Bir yandan, bunu biraz garip bir duygu olarak görüyor, ancak bundan faydalanmayı bekliyor.

"Bu, takımla olan bağımızı ve birlikte çalışmaya devam etme isteğimizi gösterdi ve geleceğe güven için gerekliydi. Uzun vadeli bir anlaşmayı, hem kendim hem de takım için büyük bir avantaj olarak görüyorum." diyen Norris, karşısına diğer takımlarda bazı fırsatlar çıkacağını düşünse bile, McLaren'ın ön tarafa döneceğine olan inancının tam olduğunu ve yeni kontratın bunu gösterdiğini belirtti.