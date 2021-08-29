Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

Norris, yağmur altında gerçekleştirilen sıralama turlarının birinci ve ikinci bölümünde harika performanslar ortaya koydu. Her iki bölümü de birinci bitiren Norris, bir anda pole pozisyonunun en büyük adayı haline geldi.

Ancak son bölüm öncesinde pisti tekrar sağanak yağmur vurdu ve Norris, piste çıkan ilk isimlerden biriydi. Yağmur lastiğiyle Eau Rouge'da kontrolü kaybeden Britanyalı pilot, kaza yaparak aracına büyük hasar verdi.

Norris, sol dirseğindeki ağrı nedeniyle hastaneye götürülmüştü ancak yapılan kontrollerin ardından pazar günü yarışmasının önünde herhangi bir engel olmadığı açıklanmıştı.

Fakat araçtaki hasar büyüktü ve yeni bir şasiye ihtiyaç duyabileceği düşünülüyordu. Ancak McLaren yapılan incelemeler sonrası bu değişikliğe ihtiyaç olmadığını doğruladı.

Takım bu sebeple sadece hasar gören vites kutusunu değişirdi ve Norris, yarış için beş sıra grid cezası aldı.

Norris, normalde Valtteri Bottas'ın cezasının ardından yarışa 9. başlayacaktı. Fakat aldığı cezayla 14. sıraya gerilemiş oldu.

Böylelikle Bottas, daha yarış başlamadan bir sıra kazanmış oldu.

Ayrıca Charles Leclerc dokuzuncu sıraya çıkarken, Nicholas Latifi 10. sıraya, Carlos Sainz 11. sıraya ve Fernando Alonso ise 13. sıraya çıktı.