Resmi: Nissany, Williams'ın yedek pilotu oldu

2019 sezonunun sonunda gerçekleştirilen Abu Dhabi testinde Williams'la ilk kez piste çıkan İsrailli sürücü, artık Williams'ın hem test hem de yedek pilotluğunu yapacak ve bu sayede 2020 çaylak testinde yer alacak. Ayrıca geniş bir simülatör programına da sahip olacak.

Antrenman seanslarında yer alacağı henüz teyit edilmedi ancak Formula 2 yarış programıyla çakışmayan üç yarışta cuma antrenmanlarında piste çıkması bekleniyor.

Bu, hafta sonlarında özgür olmasını sağlayacak ve bu sayede Williams takımıyla yakından çalışabilecek.

Nissany, açıklamada şöyle dedi: "Bu, İsrail'deki motor sporları dünyası için bir dönüm noktası oldu. Aralık ayındaki Abu Dhabi testinde, takımla piste çıktığım zaman hemen araçta ve takımda kendimi rahat hissettim."

"Bu yıl kazanacağım deneyim ve Williams'a dahil olmak, son derece değerli olacak ve hem pistte hem de pist dışında çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum."

Claire Williams ise şu ifadeleri kullandı: "Roy, geçen yılın sonundaki Abu Dhabi testinde sürüş yeteneklerini gösterdi ve kısa sürede yaptığı işten çok etkilendik. Roy, bu yıl birlikte çalımaktan heyecan duyduğumu çalışkan bir insan."

Nissany ile yapılan anlaşma kapsamında Israel Start-Up'ın logosu tüm yarış hafta sonlarında FW43'te yer alacak.

Geçen yıl Williams'la test yapmadan önce Nissany, 2014 yılında Valencia'da Sauber'le sürüş yapmıştı.

Nissany son olarak 2018'de Formula 2'de yarışmış ve tek puan aldığı sezonu 22. sırada bitirmişti. Geçen yıl ise bileğindeki sakatlık yüzünden kenarda kalmak zorunda kaldı.

Roy'un babası Chanoch Nissany de 2005 Macaristan GP'de Minardi ile ilk seansta piste çıkmıştı. Bu, Roy'un babasının ayak izlerini takip edeceği anlamına geliyor.