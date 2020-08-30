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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Resmi: Mugello F1 yarışı seyircili şekilde yapılacak!

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Resmi: Mugello F1 yarışı seyircili şekilde yapılacak!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mugello'nun ev sahiliği yaptığı Toskana Grand Prix, gerekli izinleri almasının ardından bu yıla seyircili F1 yarışına ev sahipliği yapan ilk yarış olacak.

Formula 1, 2020 sezonunu COVID-19 protokolleriyle başlattı ve ilk yarışların hiçbirisine taraftar alınmazken, az sayıda personelin padoka girişine izin verildi.

F1 yetkilileri, sonbahar aylarından itibaren taraftarları yarışlara geri döndürmeyi düşünüyorlardı. Sonrasında Belçika ve önümüzdeki hafta Monza'da yapılacak İtalya GP'nin yine seyircisiz şekilde yapılacağı doğrulandı.

Mugello, büyük oranda azaltılmış olsa da önümüzde ay yapılacak Toskana Grand Prix'sinde bu yıl seyircili Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan ilk yarış olacak.

Toskana Grand Prix'si yetkilileri, her gün için üç tribüne bölünmüş 2.880 bilet satacak.

Mugello'dan yapılan açıklamada, "Üç günlük , etkinliğe her gün 2.880 seyirci katılabilecek. Tribuna Centrale ve Tribuna Materassi için 1.000'er bilet satılacak."

Scuderia Ferrari kulüp üyelerine, Tribuna 58'de satın alabilmeleri için 880 biletlik özel bir tahsis sunulacak.

Organizatörler, COVID-19 kapsamında gerekli tüm önlemleri alacağını ve bilet satışlarının 1 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

Yarış, Ferrari'nin F1'deki 1000. yarışı olacak.

F1, Eylül sonundaki Rusya Grand Prix'sini taraftarlara açmayı planlıyor ve Sochi'deki yarışın organizatörleri, normal kapasitesinin yaklaşık yarısına denk gelen 30.000 seyircili bir yarış hedefliyor.

Ayrıca, Ekim ayında Algarve'de gerçekleştirilecek Portekiz Grand Prix'sine de 50.000 ila 60.000 taraftarın katılması planlanıyor.

Abu Dhabi'deki sezon finali kapalı kapılar ardında yapılacak. Fakat Bahreyn'deki çifte yarış için değerlendirmeler sürüyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Editör Luke Smith

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