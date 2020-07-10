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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!

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Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 09:04

Formula 1 yönetimi, bugün yaptığı açıklama ile Mugello'nun 2020 takvimine dahil olduğunu ve Rusya GP'nin de gerçekleşeceğini açıkladı.

Formula 1 yönetimi, geçtiğimiz haftalarda 2020'nin ilk sekiz yarışını açıklamıştı ancak takvimin kalan kısmında neler olacağına dair belirsizlikler  vardı.

Mugello'nun F1 takvimine gireceği zaten tahmin ediliyordu ve bugün itibariyle resmi açıklama geldi.

Ferrari'nin sahibi olduğu pist, Monza'daki yarıştan bir hafta sonra gerçekleştirilecek ve arka arkaya yapılan üçlü yarışın üçüncüsü olacak.

5-6 Eylül tarihleri arasında Monza yarışı yapılacak ve 12-13 Eylül'de ise Mugello yarışı gerçekleşecek. Mugello böylelikle ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak ve aynı zamanda Ferrari'nin 1000. yarışı da olacak.

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sini de bugün itibariyle onayladı. Sochi'deki yarış 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Böylelikle takvimdeki yarış sayısı 10'a yükseldi.

F1 yönetimi bir kez daha hedeflerinin 15-18 yarışa sahip olmak olduğunu duyurdu.

F1 CEO'su Chase Carey, takvime dair yeni bilgilerin önümüzdeki haftalarda açıklanacağını da duyurdu.

2020 F1 takvimi:

Tarih Yer
5 Temmuz Red Bull Ring, Avusturya
12 Temmuz Red Bull Ring, Avusturya
19 Temmuz Hungaroring, Macaristan
2 Ağustos Silverstone, Britanya
9 Ağustos Silverstone, Britanya
16 Ağustos Barcelona, İspanya
30 Ağustos Spa, Belçika
6 Eylül Monza, İtalya
13 Eylül Mugello, İtalya
27 Eylül Sochi, Rusya
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Editör Kemal Şengül

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