Resmi: Mugello, 2020 F1 takvimine girdi, Rusya GP onaylandı!

Formula 1 yönetimi, geçtiğimiz haftalarda 2020'nin ilk sekiz yarışını açıklamıştı ancak takvimin kalan kısmında neler olacağına dair belirsizlikler vardı.

Mugello'nun F1 takvimine gireceği zaten tahmin ediliyordu ve bugün itibariyle resmi açıklama geldi.

Ferrari'nin sahibi olduğu pist, Monza'daki yarıştan bir hafta sonra gerçekleştirilecek ve arka arkaya yapılan üçlü yarışın üçüncüsü olacak.

5-6 Eylül tarihleri arasında Monza yarışı yapılacak ve 12-13 Eylül'de ise Mugello yarışı gerçekleşecek. Mugello böylelikle ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak ve aynı zamanda Ferrari'nin 1000. yarışı da olacak.

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sini de bugün itibariyle onayladı. Sochi'deki yarış 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Böylelikle takvimdeki yarış sayısı 10'a yükseldi.

F1 yönetimi bir kez daha hedeflerinin 15-18 yarışa sahip olmak olduğunu duyurdu.

F1 CEO'su Chase Carey, takvime dair yeni bilgilerin önümüzdeki haftalarda açıklanacağını da duyurdu.

2020 F1 takvimi: