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Resmi: Motor eşitlemesi konusu tekrardan görüşülecek, ilk sonuç olumlu

Renault'nun dezavantajını kapatmak için motor eşitlemesini görüşen Formula 1 Komisyonu, belli bir dezavantajın bulunduğunu kabul etti, ancak henüz net bir çözüme varılamamış durumda.

Altay Gök
Ekleyen:
Renault güç ünitesi detayı

Cuma günü birçok konuyu karara bağlamak üzere toplanan F1 Komisyonu, genel olarak lastik battaniyelerinin yasaklanıp yasaklanmamasına odaklanmış vaziyetteydi.

Ancak masada bir önemli konu daha bulunuyordu: Motor eşitlemesi.

Son dönemde ortaya atılan iddialar, Renault güç ünitesinin yaklaşık 30 beygir geride olduğu ve motorların dondurulmasından ötürü Alpine'in toparlanamaz bir şekilde geri düşeceği yönündeydi.

Bu sebepten ötürü Renault'a çeşitli imtiyazlar verilmesi ve takımın güç ünitesini geliştirmesine alan açılacağı da konuşuluyordu.

İddiaları araştıran Komisyon, Renault güç ünitelerinin geride kaldığını teyit etse de anlaşmaya varılamadığını ve konunun daha net bir şekilde tartışılacağını belirtti.

Şimdiki aşama, güç ünitelerini daha detaylı bir şekilde incelemek ve net farkın ne seviyede olduğunu öğrenebilmek olacak.

FIA'nın açıklamasında, "2023 sezonunun ilk yarısında güç ünitelerinin performanslarını analiz eden FIA, güç üniteleri arasında kayda değer bir performans farkının bulunduğu sonucuna vardı."  

"Üreticilerin taahhütlerine ve performans farklılıklarına dayanan F1 Komisyonu, bu farkı kapatmanın yollarını tartıştı."  

"Komisyonda yer alan üreticiler, Güç Ünitesi Danışma Komitesi'ne bu konuyu ele alma ve komisyona öneri sunma yetkisi verilmesini kabul etti." ifadeleri yer aldı.

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2024 F1 kış testleri Bahreyn'de yapılacak

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