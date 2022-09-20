Resmi: Monako en az üç yıl daha F1'e ev sahipliği yapacak
Formula 1, geleceği uzun süredir tartışma konusu olan Monako ile üç yıllık yeni kontrat imzaladığını duyurdu.
Uzun süredir Monako'nun geleceği belirsizdi ve yarışın takvimden düşeceği yönünde çok sayıda spekülasyon vardı.
Son haftalarda durum tersine dönmeye başladı ve Monako, yeni kontrat konusunda Formula 1'le anlaşma sağladı.
Anlaşma şartları açıklanmadı ancak Monte Carlo, en az üç yıl daha Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Kontrat 2023'te başlayacak ve 2025 sonuna kadar devam edecek.
Görünüşe bakılırsa Monako, uzun yıllardır sahip olduğu ayrıcalıklardan bazılarından vazgeçmek zorunda kalacak.
Yarış, 1950'den bu yana F1'in önemli bir parçası oldu ve son dönemde bazı eleştiriler alsa da, takvimin en görkemli yarışlarından bazılarını düzenledi.
Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "2025 yılına kadar Monako'da yarışacağımızı açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum ve önümüzdeki yıl 28 Mayıs'ta şampiyonanın Monako sokaklarına geri dönecek olmasından dolayı epey heyecanlıyım."
"Bu kontrat yenilemede emeği geçen herkese ve özellikle de Monako Prensi Sayın II. Albert'e, Monako Otomobil Kulübü Başkanı Michel Boeri'ye ve tüm ekibine teşekkür etmek istiyorum."
"Ortaklığımızı sürdürmek üzere önümüzdeki sezon tekrar bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.
2023 Monako GP, geleneksel şekilde Mayıs ayında (28 Mayıs) yapılacak.
Solberg, Norris'i İsveç'te ralli testine davet etti
Mazepin, F1'e dönüş şansını artırmak için farklı bir bayrak kullanmayacak
Son Haberler
Verstappen, Singapur'da hangi şartlarda şampiyon olabilir?
Max Verstappen, bir sonraki yarış olan Singapur GP'de kariyerinin ikinci şampiyonluğunu kazanabilir. Peki bunu hangi şartlarda başarabilir? Gelin bir bakalım.
McLaren, 2023 aracının tasarımında devrime gitmeyecek
McLaren patronu Andreas Seidl, büyük takımlarla aradaki farka rağmen 2023 aracında "devrime" ihtiyaçları olmadığı görüşünde.
Red Bull, dört takıma motor tedarik etmeye hazır
Red Bull takım patronu Christian Horner, sahip oldukları departman sayesinde dört takıma motor tedarik edebileceklerini söylüyor.
Red Bull'un hafif şasi maliyeti, 2022 bütçe sınırına mı yoksa 2023 bütçe sınırına mı dahil olacak?
Red Bull, temmuz ayında çarpışma testini geçen ve homologe edilen yeni "hafif şasisini" bu yıl kullanmama kararı aldı. Bu şasi, muhtemelen 2023 aracının temeli olacak. Peki, gelişim ve araştırma çalışmaları bu yıl yapılan şasinin maliyeti, bu yıl piste çıkmayacağı için 2023'e mi aktarılacak yoksa bu yılın bütçe sınırına mı eklenecek?