Resmi: Monako en az üç yıl daha F1'e ev sahipliği yapacak

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Uzun süredir Monako'nun geleceği belirsizdi ve yarışın takvimden düşeceği yönünde çok sayıda spekülasyon vardı.

Son haftalarda durum tersine dönmeye başladı ve Monako, yeni kontrat konusunda Formula 1'le anlaşma sağladı.

Anlaşma şartları açıklanmadı ancak Monte Carlo, en az üç yıl daha Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Kontrat 2023'te başlayacak ve 2025 sonuna kadar devam edecek.

Görünüşe bakılırsa Monako, uzun yıllardır sahip olduğu ayrıcalıklardan bazılarından vazgeçmek zorunda kalacak.

Yarış, 1950'den bu yana F1'in önemli bir parçası oldu ve son dönemde bazı eleştiriler alsa da, takvimin en görkemli yarışlarından bazılarını düzenledi.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "2025 yılına kadar Monako'da yarışacağımızı açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum ve önümüzdeki yıl 28 Mayıs'ta şampiyonanın Monako sokaklarına geri dönecek olmasından dolayı epey heyecanlıyım."

"Bu kontrat yenilemede emeği geçen herkese ve özellikle de Monako Prensi Sayın II. Albert'e, Monako Otomobil Kulübü Başkanı Michel Boeri'ye ve tüm ekibine teşekkür etmek istiyorum."

"Ortaklığımızı sürdürmek üzere önümüzdeki sezon tekrar bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

2023 Monako GP, geleneksel şekilde Mayıs ayında (28 Mayıs) yapılacak.