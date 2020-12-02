Resmi: Mick Schumacher, 2021'de Haas'la F1'e geçiyor!

Mick Schumacher'in motor sporları macerası, babası Michael Schumacher'in kendisini kartinge götürmesiyle başladı.

Sonrasında İtalya F4 ve Almanya F4 gibi serilerde yarışan Alman pilot, bu iki seriyi de ikinci bitirdi. Ardından Avrupa F3'e geçti ve buradaki ikinci yılında şampiyon olmasının ardından Formula 2'ye adım attı.

Alman pilot, Prema takımı için zor geçen yılda sezonu orta grupta tamamlasa da, bu yıl harika bir performans ortaya koyarak peş peşe podyumlar almayı başardı. Schumacher şu anda F2'yi şampiyona lideri olarak götürüyor.

Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yer alan genç pilot, şimdiye kadar babasının F1'de yarıştığı eski araçlarıyla çok sayıda test yaptığı gibi, Ferrari ve Alfa Romeo'nun son yıllardaki araçlarını da sürdü.

21 yaşındaki sürücü, gelecek yıl F2 sürücüsü Nikita Mazepin ile takım arkadaşı olacak. Yapılan açıklamaya göre Schumacher, Abu Dhabi GP hafta sonunda birinci antrenman seansında Haas VF-20'nin direksiyonuna geçecek.

Alman pilot daha sonra sezon sonunda yapılacak çaylak testine katılacak.

Bu, ilk kez bir Ferrari sürücüsünün Haas'ta yarışacağı anlamına geliyor ve Haas ile Ferrari arasında artan ortaklığı gösteriyor.

Haas patronu Günther Steiner, "F2 şampiyonası, uzun süredir yetenekli sürücülerin bunları kanıtladığı bir alan oldu. Bu yıl kuşkusuz son sezonların en rekabetçi sezonlarından bir tanesi var. Mick 2020'de yarışlar kazmadı, podyumlar elde etti ve bazı olağanüstü yeteneklere karşı üstünlük kurdu."

"Performansına dayanarak F1'e geçme fırsatın hak ettiğine kesinlikle inanıyorum. 2021'de kullanacağımız paketi bildiğimiz göz önüne alındığında, yeni bir sürücüyü değerlendirme ve yetiştirme fırsatım var."

"Takımın uzun vadede büyümeye devam etmesi için gerekli temelleri atıyoruz ve bu süreçte hem pist üstünde hem de pist dışında Mick'in vereceği katkıları görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Alman pilot ise şunları ekledi:

Schumacher, "Gelecek yıl Formula 1 gridinde olma ihtimali beni inanılmaz derecede mutlu ediyor ve sadece dilim tutuluyor. Bana güvendikleri için Haas F1 Takımı, Scuderia Ferrari ve Ferrari Sürücü Akademisi'ne teşekkür ederim." dedi.

Bu anlaşma, aynı zamanda Schumacher'in en az birkaç yıl takımda kalacağını gösteriyor. Çünkü Haas, takıma katılacak pilotların "en az iki yıl" takımda kalacağını duyurmuştu.