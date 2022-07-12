Resmi: Michael Masi, FIA'dan ayrıldı

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Michael Masi, 2019 Avustralya GP'si öncesi Charlie Whiting'in hayatını kaybetmesinin ardından FIA tarafından F1 Yarış Direktörü olarak atanmıştı.

O günden bu yana görevde yer alan Masi, geçen yılki Abu Dhabi GP'de yaşananların ardından görevinden alındı.

FIA, Masi'ye organizasyon içerisinde farklı pozisyonlar teklif ederek kendisini bünyesinde tutmak istiyordu. Ancak Masi bunu kabul etmemişe benziyor.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan FIA, Masi'nin organizasyondan ayrıldığını duyurdu.

FIA'dan yapılan kısa açıklamada, "FIA, Michael Masi'nin ayrılığını ve hem ailesine daha yakın olmak hem de kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Avustralya'ya taşınma kararı aldığını doğuluyor." denildi.

FIA ayrıca 2019'dan beri yarış direktörü ve güvenlik delegesi olarak görev yapan Masi'ye teşekkür etti ve gelecek için en iyisini diledi.

Masi'nin sıradaki durağının neresi olacağı ya da ne tür bir planlama yapacağı bilinmiyor.