Resmi: Michael Masi, F1 Yarış Direktörlüğü görevinden ayrıldı!

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Geçen yılki Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından FIA, geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı ve bu soruşturmanın ardından yepyeni bir yarış direktörlüğü yapısı hazırlandı.

Yeni yapı kapsamında Masi, artık görevinde devam etmeyecek. Fakat kendisine FIA içerisinde başka bir görev verilecek.

Barselona'daki sezon öncesi Formula 1 testiyle beraber FIA, Formula 1 Yarış Direktörlüğünü WEC yarış direktörü Eduardo Freitas ve eski DTM yarış direktörü Niels Wittich'in üstleneceğini duyurdu.

FIA, yarış direktörünü değiştirmesinin yanı sıra, yeni bir sanal yarış kontrol sistemi de getirecek. Ayrıca yarış direktörleriyle takımlar arasındaki iletişim yasaklandı.

Ben Sulayem, FIA tarafından yayınlanan bir videoda şöyle dedi: "Size yeni bir yarış yönetim ekibinin kurulacağını bildirmek istiyorum."

Detaylar geliyor...