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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Mercedes'in motor şefi Cowell görevinden ayrılıyor!

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Resmi: Mercedes'in motor şefi Cowell görevinden ayrılıyor!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Haz 2020 14:57

Mercedes, motor şefi Andy Cowell'in gelecek ay Formula 1 motor departmanındaki görevini bırakacağını açıkladı.

Cowell, 16 yıldır Mercedes-AMG High Performance Powertrain (HPP) bölümünün bir parçasıydı ve 2014'ten bu yana da motor şefliğini yapıyordu.

Alman üreticinin, 2014 yılında kullanmaya başlanan V6 hibrid motorlarını geliştirmesinde önemli bir rol üstlenen. Mercedes, bu süreçte arka arkaya altı pilotlar ve altı takımlar şampiyonluğu elde etti.

Mercedes tarafından Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada, Cowell'in Temmuz ayında görevinden ayrılacağı duyuruldu. Açıklamada Cowell'ın ayrılık niyetini Ocak ayında takıma bildirdiğine yer verildi.

Şimdi Cowell'ın yerini alması için yeni bir üst düzey ekip kuruluyor ve Cowell'ın ayrılığından sonra motor bölümünün başına geçecekler.

Yeni yönetim yapısında yönetici direktörlük görevini üstlenen Hywel Thomas F1 güç ünitesinde doğrudan sorumluluğa sahip olacak. Adam Allsopp güç ünitesi direktörü, Richard Stevans operasyon direktörü ve Ronald Balhaus finans ve bilgi teknoloji direktörü olacak.

Devamı geliyor..

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Editör Luke Smith

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