Resmi: Mercedes temyize gitmekten vazgeçti!

Perşembe günü yayınlanan kısa bir açıklamada Mercedes, FIA'nın geçen hafta sonu yaşananlarla alakalı soruşturma başlatmasından memnun olduğunu ve bu nedenle artık, itirazlarını yeni bir boyuta taşımaya gerek duymadıklarını duyurdu.

Mercedes, Formula 1 yarış direktörü Michael Masi'nin yarışın son bölümünde belli araçların turlarını geri almalarına izin vermesi ve yarışı olması gerekenden daha erken başlatması nedeniyle öfkeliydi.

Takım, Masi'nin kuralları açık şekilde uygulaması halinde yarışın güvenlik aracı arkasında bitirileceğini ve Lewis Hamilton'ın şampiyon olacağını düşünüyordu.

Mercedes, yarış sonucunu, usulüne uygun şekilde protesto etti fakat hakemler, ortada herhangi bir kural ihlali olmadığını düşündükleri için bu protestoları reddettiler. Ayrıca düzenlemelerin Masi'ye güvenlik aracı ardında istediğini yapma özgürlüğü verdiğini iddia ettiler.

Bunun üzerine Mercedes, karara itiraz edeceğini ve olayı temyize götürme niyetinde olduğunu duyurdu. Bu niyeti, resmi itiraza dönüştürmek için de 96 saatleri vardı.

FIA, Çarşamba akşamı yaptığı açıklama ile Yas Marina pistinde yaşanan olaylarla ilgili bir soruşturma başlatacağını duyurmuştu. Mercedes de, sonucu değiştirme yönünde herhangi bir adım atmak yerine, kuralları iyileştirmeye odaklanılmasının daha iyi olacağını hissetti.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes'ten yapılan açıklama şu şekilde: "Abu Dhabi'den, tanık olduklarımıza inanamayarak ayrıldık. Tabii ki bir yarışı kaybetmek mücadelenin bir parçası ama yarışa olan inancınızı kaybetmek tamamen farklı bir şey."

"Lewis ile beraber, Formula 1 sezon finalinde yaşanan olaylara nasıl cevap vereceğimiz konusunda dikkatli bir şekilde görüştük. Her zaman bizi, bu spora olan sevgimiz yönlendirdi ve her şampiyonluğun, liyakatle kazanılması gerektiğine inandık. Pazar günü gerçekleştirilen yarışta biz de dahil olmak üzere pek çok kişi olayın yaşanma şeklinin doğru olmadığını hissetti."

"Pazar günü yarış sonucunu protesto etmemizin nedeni, Güvenlik Aracı kurallarının, Lewis'in liderliği ele geçirmesinden ve Dünya Şampiyonasını kazanma yolunda olmasından sonra, yarış sonucunu etkileyecek yeni bir şekilde uygulanmasıydı."

"Sportif adalet adına çağrıda bulunduk ve o zamandan beri FIA ve Formula 1 ile geleceğe açıklık getirmek için yapıcı bir diyalog içindeyiz, böylece tüm yarışmacılar yarıştıkları kuralları ve bu kuralların nasıl uygulanacağını bilsinler. Bu nedenle, FIA'nın Abu Dhabi'de yaşananları kapsamlı bir şekilde analiz etmesi ve Formula 1'deki kuralların, yönetimin ve karar verme sürecinin sağlamlığını geliştirmek için bir komisyon kurması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca buna takımları ve sürücüleri de davet etmelerinden memnunuz."

"Mercedes-AMG Petronas takımı, bu sporu bizim kadar seven her takım ve her taraftar için, daha iyi bir Formula 1 oluşturmak adına bu komisyonla aktif olarak çalışacak. Sonuç olarak bu süreçten FIA'yı sorumlu tutacağız ve itirazımızı geri çekeceğiz."

"Max Verstappen ve Red Bull Racing'e: Bu sezon elde ettikleri başarılardan ötürü en içten saygılarımızı ifade etmek istiyoruz. Şampiyonluk mücadelesini gerçekten bir destan hale getirdiniz. Max, seni ve tüm takımı tebrik ediyoruz. Gelecek sezon seninle pist üstünde mücadele etmek için sabırsızlanıyoruz."

"Son olarak, bu pilotlar şampiyonası umduğumuz şekilde bitmemiş olsa da, takımımızdan daha fazla gurur duyamazdık."

"Lewis, sen Formula 1 tarihindeki gelmiş geçmiş en iyi sürücüsün ve bu inanılmaz sezonun her turunda tüm gücünle sürdün. Sen, pistte ve pist dışında kusursuz bir sporcusun ve hatasız bir performans sergiledin. Saf bir rakip ve dünya çapında milyonlarca insan için bir rol model olarak, seni selamlıyoruz."

"Valtteri, beş sezonda beş kez takımlar şampiyonluğu almamızı sağlayarak, bu takımın çok önemli bir parçası oldun. Motor sporları tarihimize kayda değer katkın için teşekkür ederiz. Kiitos, Valtteri."

"Son olarak, Brackley'deki Mercedes-AMG Petronas F1 Takımının ve Brixworth'teki High Performance Powertrains'in yetenekli ve tutkulu, kadın ve erkeklerine: Üst üste sekizinci takımlar şampiyonluğunu kazanarak Silver Arrow hikayesine tarihi bir bölüm yazdınız. Bu eşi benzeri görülmemiş bir başarı. Basitçe: Bu harika. Siz harikasınız."

Böylelikle Max Verstappen 2021 Dünya Şampiyonu haline geldi. Hollandalı pilot, bugün şampiyonluk kupasını alacak.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images