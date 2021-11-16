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Formula 1 Haberler

Resmi: Mercedes, Hamilton ve Verstappen arasındaki olayın tekrar incelenmesini istedi!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes, Brezilya Grand Prix'sinin dördüncü turunda Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşanan olayın tekrar incelenmesi için talepte bulunduğunu duyurdu.

Resmi: Mercedes, Hamilton ve Verstappen arasındaki olayın tekrar incelenmesini istedi!

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci pit stoptan sonra Max Verstappen'le arayı kapatmış ve Hollandalı pilota atak yapacak mesafeye gelmişti.

Yarışın 48. turuna gelindiğinde Hamilton, dördüncü virajda Verstappen'in dış tarafından atak denemesi yaptı ancak Verstappen sağ tarafa doğru yöneldi ve her iki pilot da pist dışına çıktı.

Hakemler yarış esnasında bu olayı incelememe kararı aldılar. Fakat F1 yarış direktörü Masi ve yarış kontrolün bu kararı, Verstappen'in araç üstü görüntülerine bakmadan aldıkları ortaya çıktı.

Masi, Motorsport.com'a, verdiği demeçte yarış sırasında karar alınırken FIA'nın görüntülere erişimi olmadığını açıkladı ve ekledi: "Daha önce de söylediğim gibi, yalnızca yayın yapan kameralar vardı. Erişimine sahip olduğumuz şey de buydu."

Formula 1 bugün, sosyal medya hesapları üzerinden Verstappen'in araç üstü görüntülerini yayınladı ve bu yayından kısa bir süre sonra Mercedes, olayın tekrar incelenmesini talep etti.

Mercedes, sosyal medyada yayınlanan kısa bir açıklamada şunları söyledi: "Mercedes-AMG Petronas takımı bugün, karar anında hakemler için mevcut olmayan yeni kanıtlara dayanarak, 2021 Brezilya Grand Prix'sinin 48. turunda 44 numaralı araç ile 33 numaralı araç arasında, 4. virajda yaşanan olayla ilgili olarak, Uluslararası Spor Yönetmelikleri'nin 14.1.1 Maddesi kapsamında inceleme talep ettiğini doğruluyor."

İnceleme hakkı talep edebilmenin kuralları açık ve rakiplerin karar anında mevcut olmayan önemli ve ilgili yeni unsurlar sunabilmeleri gerekiyor.

Mercedes, önce yeni bir unsurun keşfedildiğini kanıtlamak zorunda kalacak, ki bu da Verstappen'in aracından alınan araç üstü görüntü ile oldukça basit olmalı.

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