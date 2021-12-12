Resmi: Mercedes, Abu Dhabi GP sonucunu protesto etti!

Pazar günü gerçekleştirilen yarışın bitimine yaklaşık 5 tur kala Nicholas Latifi kaza yapmış ve bunun üzerine piste güvenlik aracı girmişti.

O noktada Hamilton liderdi ve Mercedes kendisini pite almadı. Red Bull ise yumuşak lastiklere geçip, son bölümde Hamilton'ı zorlamak adına risk aldı.

Fakat, Verstappen ve Hamilton arasında epey araç vardı. Bu yüzden Hollandalı pilotun, Hamilton'ı geçebilmek adına önce bu isimlere tur bindirmesi gerekecekti.

Michael Masi başlangıçta kimsenin turunu geri almayacağını söylese de, sonrasında karar değiştirerek, Hamilton ve Verstappen arasındaki Norris, Alonso, Ocon, Leclerc ve Vettel'e turlarını geri alma fırsatı verdi.

Fakat Ricciardo, Stroll ve Schumacher'in turlarını geri almasına izin verilmedi.

Bu hamlelerin ardından son turda, Hamilton - Verstappen savaşı yaşandı ve Verstappen, son turda Hamilton'ı geçerek galibiyete ulaştı. Böylelikle şampiyon oldu.

Fakat Mercedes, son bölümde yaşananları protesto etme kararı aldı.

Alman üretici, ilk önce Hamilton - Verstappen arasındaki pilotların turlarını geri almasına izin verilmesine itiraz etti. Bu itirazda, Madde 48.12'ye atıfta bulunuldu ve bu madde, "tur yiyen araçların lideri ve güvenlik aracını geçerek turunu geri almasını" kapsıyor.

İkinci protesto ise Madde 48.8 üzerinden yapıldı. Bunda da güvenlik aracı arkasında, Verstappen'in Hamilton'ı geçmesi işaret ediliyor.

Hollandalı pilot, son tura başlarken Hamilton'ı iyice sıkıştırmış ve birkaç saniyeliğine Mercedes sürücüsünün önüne geçmişti.