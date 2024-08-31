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Formula 1 İtalya GP

Resmi: Mercedes 2025'te Russell ve Antonelli ile yarışacak!

Mercedes, 2025 Formula 1 sezonunda George Russell'ın yanında Kimi Antonelli'nin yarışacağını resmi olarak duyurdu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
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Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes'in 2025 için halihazırda Russell ile anlaşması bulunurken, takımın şampiyon pilotu Lewis Hamilton'ın sene sonunda ayrılarak Ferrari'ye geçecek olması nedeniyle bir koltuğu boştu.

Bu koltuk için uzun zamandır Antonelli ile birlikte Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen'in adı anılıyordu. Wolff bir taraftan Antonelli gibi geleceğin yıldızı olarak görülen genç yıldıza koltuk vermek isterken, diğer taraftan Hamilton'dan boşalan koltuk için Verstappen gibi bir şampiyonu yarıştırmak istiyordu ve bu yöndeki arzusunu açık bir şekilde ifade etmekten kaçınmadı.

Son olarak tarafların yaz tatilinde bir görüşme yaptıkları dahi medyaya yansıdı. Yapbozun tüm parçalarının bir araya oturmasının ardından Mercedes, Antonelli'nin kendi evi olan İtalya'da 2025'te Formula 1'e gireceği resmen duyuruldu.

Bu gelişme ayrıca, Mercedes'in 2025'te ilk defa, tamamen kendi sürücü programından yetişen bir ikiliyle yarışacağı manasına geliyor. 

Antonelli'nin açıklanmasıyla Mercedes - Verstappen söylentileri bir süre duraklayabilir ancak Russell'ın anlaşması 2025 sonunda biteceği için, bir süre sonra benzer spekülasyonları yeniden görebiliriz.

Antonelli, motor sporlarındaki hızlı yükselişi sürecinde 2019'da henüz 12 yaşındayken Mercedes'in programına katılmıştı. FIA Karting Avrupa ve WSK Euro şampiyonluklarının ardından tek koltuklu serilere geçiş yapan Antonelli, 2022'de ADAC ve İtalya F4 şampiyonluklarını kazandı. 2023'te Formula Bölgesel Avrupa şampiyonu olan Antonelli bu sene Formula 2'ye geçiş yaptı ve şu ana kadar 2 galibiyet elde etti. 

Genç yıldız, bu hafta sonu İtalya'da 1. antrenman seansına katılmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Antonelli her ne kadar seansın henüz başında kazaya karışarak erken veda etse de, o ana kadar attığı birkaç turda gösterdikleriyle patronlarını etkilemeyi başardı.

Anlaşma hakkında konuşan Antonelli, "2025 yılı için George'un yanında Mercedes fabrika takımının sürücüsü olarak ilan edilmek inanılmaz bir duygu. F1'e ulaşmak küçüklüğümden beri kurduğum bir hayaldi; kariyerimde bugüne kadar bana verdikleri destek ve gösterdikleri inanç için takıma teşekkür etmek istiyorum. Hâlâ çok şey öğreniyorum ama bu fırsat için kendimi hazır hissediyorum. Daha iyi olmaya ve takım için mümkün olan en iyi sonuçları vermeye odaklanacağım."

"George'un takım arkadaşı olacağım için de çok heyecanlıyım. O da benim gibi takımın genç programından geldi ve büyük saygı duyduğum biri. Çok hızlı, birçok Grand Prix kazanmış ve şimdiden bir sürücü olarak gelişmeme yardımcı oldu. Ondan bir şeyler öğrenmeyi ve pistte başarılı olmak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

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