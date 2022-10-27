Resmi: Meksika GP, 2025 sezonuna kadar takvimde!

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22 yıllık bir aranın ardından 2015 sezonunda takvime dönen Meksika GP, o zamandan beri gerek yüksek rakımı ve zorlayıcı koşulları, gerek Sergio Perez'in kendi evinde çektiği büyük ilgi, gerek atmosferi nedeniyle takvimin değişmez bir parçası oldu.

2020 sezonunda COVID-19 nedeniyle düzenlenememesinin ardından geçtiğimiz sezon takvime geri dönen Meksika GP'sinin geleceği belirsizdi, bu belirsizlik kısa vadede çözülmüş durumda.

Yarış hafta sonu başlamadan bir gün önce yarışın durumu hakkında yapılan açıklamada, F1'in Mexico City belediyesi ve organizatörlerle anlaşmaya vardığı duyuruldu. Yarış, 2025 sezonuna kadar takvimin bir parçası olarak kalacak.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, "Formula 1'in bu yeni anlaşma kapsamında üç yıl daha Mexico City'de yarışmaya devam edeceğini duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

"Yarış her yıl çok sayıda tutkulu taraftarın ilgisini çekiyor, buradaki atmosfer inanılmaz. Bu haberin herkesi heyecanlandıracağına eminim."

"Mexico City valisi Claudia Sheinbaum ile Alejandro Soberon ve ekibine Formula 1'e olan bağlılıkları ve organizasyonun başarısı için teşekkür etmek istiyorum." dedi.