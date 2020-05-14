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Formula 1 / Son dakika

Resmi: McLaren'da Sainz'ın yerini Ricciardo alıyor!

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Resmi: McLaren'da Sainz'ın yerini Ricciardo alıyor!
Ekleyen:
, Şef Editör
14 May 2020 09:04

Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılacağını açıklamasının ardından pilot pazarında taşlar yerine hızlı bir şekilde oturuyor. Daniel Ricciardo 2021'de McLaren'a geçecek.

Renault'nun Daniel Ricciardo'nun 2020 sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Avustralyalı sürücünün nereye gideceği kesinleşmiş oldu.

McLaren takımı, Carlos Sainz'ın sene sonunda takımdan ayrılacağını ve 2021 Formula 1 sezonunda Daniel Ricciardo'nun kendileri adına yarışacağını resmi olarak duyurdu.

Böylece 2021 Formula 1 sezonunda McLaren adına Lando Norris ve Daniel Ricciardo ikilisi yarışacak.

Ricciardo'nun adı 2018'de de McLaren ile anılmıştı ancak o, sonunda Renault'yu seçmişti. Ricciardo, iki senelik Renault macerasından sonra Formula 1'in en başarılı takımlarından birisi olan McLaren'a geçmeye karar verdi.

McLaren, Fernando Alonso'nun ayrılığının ardından yeniden yarış kazanmış bir pilota liderliği devredecek. Ricciardo'nun 7 yarış zaferi ve 29 podyum sonucu bulunuyor.

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Resmi: Ricciardo Renault'dan ayrılıyor
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz , Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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