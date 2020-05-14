Resmi: McLaren'da Sainz'ın yerini Ricciardo alıyor!

Renault'nun Daniel Ricciardo'nun 2020 sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Avustralyalı sürücünün nereye gideceği kesinleşmiş oldu.

McLaren takımı, Carlos Sainz'ın sene sonunda takımdan ayrılacağını ve 2021 Formula 1 sezonunda Daniel Ricciardo'nun kendileri adına yarışacağını resmi olarak duyurdu.

Böylece 2021 Formula 1 sezonunda McLaren adına Lando Norris ve Daniel Ricciardo ikilisi yarışacak.

Ricciardo'nun adı 2018'de de McLaren ile anılmıştı ancak o, sonunda Renault'yu seçmişti. Ricciardo, iki senelik Renault macerasından sonra Formula 1'in en başarılı takımlarından birisi olan McLaren'a geçmeye karar verdi.

McLaren, Fernando Alonso'nun ayrılığının ardından yeniden yarış kazanmış bir pilota liderliği devredecek. Ricciardo'nun 7 yarış zaferi ve 29 podyum sonucu bulunuyor.

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