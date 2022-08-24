Resmi: McLaren ve Ricciardo, 2022 sonunda ayrılık konusunda anlaştı!

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Avustralyalı pilotun takım arkadaşı Lando Norris'in yanında yaşadığı zorlukların bir türlü bitmemesinin ardından McLaren, birkaç hafta önce ayrılmaları yönünde süreci başlattı.

McLaren'ın Alpine'le kontrat konusunda anlaşmazlık yaşayan Oscar Piastri ile anlaştığı söyleniyor. Bu doğrultuda takım, genç sürücüye yer açabilmek için Ricciardo ile anlaşmasını erken feshetme konusunda görüşmelere başlamıştı.

Bu görüşmeler artık tamamlandı ve McLaren ile Ricciardo, sene sonunda yollarını ayırma konusunda anlaşmaya vardılar. Bu gelişme, Belçika GP hafta sonu öncesinde bugün Ricciardo tarafından resmen duyuruldu.

2021'de McLaren'a katılan Ricciardo'nun 3 senelik anlaşması bulunuyordu. Normal şartlarda anlaşmanın bir opsiyonu yoktu ve Avustralyalı pilot, yaşadıkları sıkıntılara rağmen anlaşmasını tamamlamayı planladığını söylemişti.

Ancak takım istediği ilerlemeyi göremeyince değişiklik konusunda istekli oldu ve taraflar sonunda birlikte devam etmenin mantıklı olmadığı konusunda hemfikir oldular. Resmi olarak açıklanmasa da anlaşma kapsamında Ricciardo'nun McLaren'dan 2023 için anlaştıkları maaşı alacağı, bunun dışında 2023'te istediği yerde yarışma konusunda özgür olacağı düşünülüyor.

Ricciardo her ne kadar 2021 İtalya GP'yi kazanarak takımın galibiyet hasretine son vermiş olsa da, son 1.5 senedir aracının sürüş dinamiklerine tam olarak alışamadı ve maksimumu almakta zorlandı.

Daniel Ricciardo, McLaren, arrives on the grid Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo zaman zaman iyileşme yönünde işaretler verse de, Monako GP'den bu yana devam eden kötü gidişatı durduramadı ve bunun üzerine Ricciardo'nun takımdaki geleceği sorgulanmaya başlandı.

McLaren'ın kararında, Ricciardo'nun Alpine'le verdikleri takımlar şampiyonasında dördüncülük mücadelesinde yardımcı olamaması etkili oldu. Sezonun ilk 13 yarışının ardından Norris 76 puan kazanırken, Ricciardo sadece 19 puan kazanabildi ve en iyi yarış sonucu, kendi evinde aldığı altıncılık oldu.

McLaren sezonun ilk bölümünün ardından Alpine'in 4 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Şampiyona sonucunda her bir sıra, birkaç milyon pound manasına geldiği için takım geride kalmak istemiyor.

Ricciardo için 2023'teki seçeneklerden birisi, eski takımı Renault/Alpine olabilir. Piastri'nin McLaren ile anlaşmasının kesinleşmesi halinde, takımın Esteban Ocon'un yanında yarışması için birisini bulması gerekecek.

McLaren ve Ricciardo'nun 2022 sonunda yollarını ayırmasının kesinleşmesine rağmen, Piastri'nin McLaren'a geçeceği henüz kesin değil. McLaren ve Piastri, 2023 için somut bir anlaşmaya sahip olduklarını düşünse de, Alpine de benzer şekilde Piastri'yi yarıştırabileceği bir anlaşmaya sahip olduğunu düşünüyor.

Bu konu, F1'in Sözleşmeleri Tanıma Kurulu'nun kararına tabi olacak ve bu kurul, birkaç hafta boyunca konuyla alakalı son kararını vermeyebilir.