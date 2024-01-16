Resmi: McLaren, sürpriz şekilde 2024 F1 aracının renk düzenini tanıttı!
McLaren, 2024 Formula 1 sezonunda MCL38 olarak adlandırılacak yeni aracının renk düzenini tanıttı.
Woking merkezli takım, 2024 sezonu için lansman sürecinde bir değişiklik yaptı. McLaren ilk olarak bugün yeni renk düzenini tanıtırken, diğer taraftan 2024 aracının lansman tarihini duyurdu.
McLaren, genellikle lansman öncesi sessiz kalan Ocak ayında, pazarlama potansiyelini arttırmak amacıyla renk düzenini tanıtmayı tercih etti.
MCL38'in renk düzeni, büyük oranda geçen yıla benziyor. Siyah ve turuncu rengin hakim olduğu tasarımda, geçen seneki renk tasarımında yer alan açık mavi kaldırılmış. DP World için aracın yan kısımların koyu mavi şeklinde birer çıkartma eklenmiş. Takım, ağırlık tasarrufu yapmak amacıyla, aracın pek çok noktasını yine boyamayacak gibi görünüyor.
Yine de MCL60'a kıyasla ön kanatta ve motor kapağında daha fazla turuncu yer alırken sidepod siyah ağırlıklı olmuş.
Bazı taraftarlar krom rengi istese de, yeni araçta krom detaylar yer almıyor. Sadece sürücü numaraları, önceki yılların aksine ön ve arka tarafta krom renge bürünmüş durumda.
Fotoğraf: McLaren
Oscar Piastri, McLaren
Gerçek MCL38'in lansmanı 14 Şubat'ta yapılacak ve aracın adı MCL38 olacak. Bu, takımın geçen yıl MCL60'ı kullanmasının ardından, MCL37'yi atladığı manasına geliyor.
McLaren Racing CEO'su Zak Brown "Yeni sezon öncesinde 2024 Formula 1 renk düzenimizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Gerçekten harika görünüyor ve önümüzdeki ay piste çıkması için sabırsızlanıyoruz." dedi.
Lansman öncesinde, Motorsport'un da aralarında bulunduğu seçkin basın kuruluşlarına konuşan Brown, McLaren için önümüzdeki yıla ilişkin düşüncelerinin yanı sıra renk düzeninde yapılan değişiklikleri açıkladı.
Brown "Kendimize güveniyorum."
"McLaren'daki tüm kadın ve erkeklerin, kış sezonunda harika bir iş çıkardığını düşünüyorum."
"Elbette gelişim süreci devam edecek; işimiz henüz bitmedi. Lansman aracımızla işimiz daha yeni bitti ama yıl boyunca gelişim mücadelesi sürecek."
Fotoğraf: McLaren
Lando Norris, McLaren livery
"Bence araç muhteşem görünüyor. Bu, taraftarlarımızdan aldığımız geri bildirimlere bir yanıt niteliğinde."
"Açıkçası, papaya bizim için çok önemli. Diğerlerinden ayrılmayı ve aracımızı gördüğünüzde bunun bir McLaren olduğunu bilmenizi istiyoruz."
"Ve tabii ki en iyi ticari partnerlere de sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla, Chrome, Cisco ve OKX gibi markaların yarış aracında apaçık görüleceği, çarpıcı bir araca sahip olmalıyız."
"Lando [Norris] ve Oscar'ı [Piastri] içinde göreceğim için çok heyecanlıyım. İkisi de dinlendiler ve piste çıkmak için can atıyorlar." dedi.
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