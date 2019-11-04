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Formula 1 / Son dakika

Resmi: McLaren, Petrobras'la yollarını ayırdı

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Resmi: McLaren, Petrobras'la yollarını ayırdı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Kas 2019 13:26

McLaren, Brezilyalı yakıt şirketi Petrobras'la olan anlaşmasını feshettiğini resmen açıkladı.

Motorsport.com'un geçen ay öğrendiği üzere Petrobras, yaptığı anlaşmayı feshetmek istiyordu ve taraflar uzun süredir fesih görüşmeleri yapıyordu.

Brezilya Grand Prix'sine sadece iki hafta kala açıklamada bulunan McLaren, iki tarafın beş yıllık anlaşmayı erkenden feshetmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Interlagos'taki yarışta şirket logoları araç üzerinde yer almayacak.

McLaren CEO'su Zak Brown, "Petrobras''a ortaklıkları ve destekleri için teşekkür ederiz. Teknik ve bilimsel anlamdaki yeteneklerine çok büyük saygı duyuyoruz ve şirket teknisyenlerinin birlikte çalıştığımız zaman önemli bir gelişim kaydettiklerine hiç şüphe yok. Petrobras'taki herkese başarılar diliyoruz ve onları gelecekte tekrar sporda görmeyi umuyoruz." dedi.

%64'üne devletin sahip olduğu Petrobras, anlaşmayı feshetme kararının pist üstündeki sonuçlarla ilgisi olmadığın da doğruladı.

Brezilyalı şirketin CEO'su Roberto Castello Branco, "McLaren'ın küresel motor sporlarındaki öneminin farkındayız ve iki yıl boyunca elde edilen sonuçlardan memnunuz. Proje, Petrobras'ın zorlu şartlarda yapılan testler sayesinde yüksek teknolojili yakıt ve yağlayıcılar geliştirmesine izin verdi. Bu gelişim, yakıt ve yağ ürünlerinde kullanılacak." dedi.

Brown, Amerika Grand Prix'si hafta sonunda İngiliz ekibin gelecek yıl daha fazla sponsorla anlaşacağını söylemişti.

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Editör Jonathan Noble

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