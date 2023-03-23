Resmi: McLaren, Key ile yollarını ayırdı, Ferrari'den Sanchez ile anlaştı!

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McLaren, 2023 sezonuna hayal kırıklığıyla başlaması ve ilk iki yarıştan puansız ayrılmasının ardından teknik departmanı yenileme kararı aldı.

Bu yeniden yapılanma kapsamında McLaren, 2019'un başında Toro Rosso'dan transfer edilen teknik direktör James Key ile yollarını ayırdı.

Yeni yapıda artık teknik departmandan sorumlu tek bir isim olmayacak. Bunun yerine Andrea Stella'ya rapor veren üç kilit isim olacak. Bir bakıma üçlü teknik patron dönemi olacak.

McLaren, bu üçlüye dahil olması için Ferrari'den ayrılan David Sanchez ile anlaştı. Bu da son günlerdeki iddiaları doğrulamış oldu.

Sanchez, halihazırda "kenarda bekleme" süresini geçiriyor ve 1 Ocak 2024 tarihine kadar McLaren'a katılamayacak. Fakat görevine başladığında, araç konsepti ve performans teknik direktörü görevini üstlenecek.

Sanchez, Aerodinami Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Peter Prodromou ile birlikte çalışacak.

Neil Houldey ise yeni oluşturulan Mühendislik ve Tasarım Teknik Direktörlüğü görevine terfi edecek.

McLaren yeni bir teknik ekip kurulması dışında farklı adımlar da atacak.

Giuseppe Pesce, aero departmanının işleyişine destek vermek üzere Aerodinami Direktörü ve Personel Şefi oldu. Kendisi doğrudan Prodromou'ya rapor verecek.

Piers Thynne de Formula 1 takımının Operasyon Direktörü olacak ve takım standartlarının yükseltilmesinde Stella'ya destek olacak.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Kış aylarında takım patronluğu görevini devralan Stella, bu yılın sonlarına doğru devreye girecek olan yeni rüzgar tüneli ve simülatör gibi tesisler öncesinde takımın teknik departmanını yenilemesine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Stella, Key hakkında şunları söyledi: "Öncelikle James'e McLaren'da geçirdiği süre boyunca gösterdiği sıkı çalışma ve bağlılık için teşekkür etmek ve gelecek için kendisine başarılar dilemek istiyorum."

"Önüme bakıyorum; oldukça kararlıyım ve tamamen McLaren'ı yeniden ön sıralara taşımaya odaklanmış durumdayım."

"Takım patronluğu görevini üstlendiğim andan itibaren bana, takımın uzun vadeli bir temele oturtulmasını sağlamak üzere stratejik bir yaklaşım benimseme görevi verildi."

"Bu yeni yapı, takımın teknik departmanında netlik ve etkinlik sağlıyor, aynı zamanda 2023'te yapacağımız yeni altyapı güncellemelerini en etkili şekilde kullanmak da dahil olmak üzere performansı artırma konusunda bizi güçlü bir konuma getiriyor."

"Peter ve Neil'in yanı sıra David Sanchez'in de takıma dönüşüyle, pistte daha yüksek araç performansı sağlamak adına deneyimli ve son derece uzmanlaşmış bir Teknik Yönetici ekibi oluşturmaktan mutluyum."

"Yenilikçi ve etkili bir F1 takımı oluşturma planının hazırlanması ve hayata geçirilmesinde kilit rol oynayacak olan Piers ile birlikte çalışmaya devam etmeyi de sabırsızlıkla bekliyorum."

2007'den 2012'ye kadar McLaren'da çalışan Sanchez, takıma yeniden katılmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Sanchez, "Woking'deki ekibe geri döndüğüm için heyecanlıyım ve performans hedeflerimize ulaşmak için Peter, Neil ve ekibin geri kalanıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"McLaren her zaman son derece yetenekli bir gruba sahip oldu ve bu yıl devreye girecek olan yeni altyapı güncellemeleri de dahil olmak üzere, bir parçası olmaktan keyif aldığım heyecan verici bir geleceğimiz var." dedi.