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Formula 1 / Son dakika

Resmi: McLaren, Gulf Oil ile anlaştı

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Resmi: McLaren, Gulf Oil ile anlaştı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
28 Tem 2020 08:40

McLaren, Gulf Oil markasıyla sponsorluk anlaşması imzaladığını resmi olarak duyurdu. Bu, ünlü Gulf Oil renklerinin Formula 1'e yeniden döneceği manasına geliyor.

Geçen hafta çıkan iddialarda McLaren'ın Gulf Oil ile anlaştığı söylenmişti ve bu anlaşma bugün resmi olarak duyuruldu.

McLaren geçen sene Brezilyalı Petrobras şirketiyle anlaşmıştı ancak Brezilya devleti harcamaları düşürme çalışmaları kapsamında anlaşmayı fesih etmişti.

Yeni anlaşma kapsamında Gulf logoları, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya GP'den itibaren McLaren aracının motor kapağında ve aynalarında, aynı zamanda kıyafetlerde yer alacak.

McLaren CEO'su Zak Brown, "Gulf'ın McLaren'a dönüşünden ve iki ikonik markanın yeni ve heyecan verici bu birliktelik ile yeniden bir araya gelmesinden mutluyuz."

"Gulf, McLaren tarihinin bir parçası ve bu alandaki yenilikçiliği ve teknik mükemmelliyetçiliği ile bilinen bir marka. Tüm bunlar McLaren'a mükemmel uyuyor. Bu sezon başlayacak birliktelik için heyecanlıyız." dedi.

McLaren ve Gulf, ilk olarak 1968'de bir araya gelmişlerdi. İki marka hem F1'de hem de spor araçlarda 1973'e kadar önemli başarılar ve zaferler elde ettiler.

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Editör Jonathan Noble

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