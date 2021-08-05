Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"
Formula 1 Haberler

Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren Grubu, şirketin daha fazla büyümesine odaklanabilmek için şirketin teknoloji kolu olan McLaren Applied Technologies'i Greybull Capital'a sattığını duyurdu.

Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!

Formula 1, Indycar ve NASCAR gibi birçok yere teknolojik ürün tedarik eden McLaren Applied Technologies, ilk olarak TAG Electronics olarak kurulmuştu.

McLaren Grubu'ndan bugün yapılan açıklamada, "küresel lüks otomobil üreticisi ve elit motor sporları şirketi" olarak daha fazla büyümek için stratejik bir karar verilerek McLaren Applied Technologies bölümünün Greybull Capital'a satışı konusunda anlaşmaya vardıkları duyuruldu.

McLaren Grubu bu kararla birlikte otomobil ve motor sporları bölümleri için daha fazla nakit akışı sağlayacak. Satılan teknoloji bölümünün adının şimdilik korunması beklenirken, ilk gelen bilgiler iki sene sonra şirketin isminin değiştirilmesinin gerekeceği yönünde.

McLaren Applied, mevcut yönetim yapısıyla çalışmaya devam edecek. Greybull Capital ile birlikte şirketin mevcut müşteri portföyü daha da gelişmiş olacak.

McLaren Applied, çok uzun yıllardır Formula 1'e elektronik kontrol ünitesi (ECU) tedarik ediyor. Şirketin benzer şekilde Indycar ve NASCAR'a da ECU'lar ve birçok elektronik sistem tedariği bulunuyor.

McLaren, 2020'de koronavirüs pandemisinin etkisini yoğun olarak gösterdiği dönemde de Formula 1 takımının %15'lik bölümünü MSP Sports Capital'e satmıştı. Şirket benzer şekilde Woking'deki fabrikasını sat ve kirala yöntemiyle satarak nakit akışı sağlama yoluna gitmişti.

İlgili haberler:

 

 

paylaşım
yorumlar
Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"

Önceki haber

Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!

31 dk
2
Formula 1

Horner: ''Bottas'ın Spa için aldığı gerçek bir ceza değil''

16 s
3
Formula 1

McLaren, Red Bull'un talebine rağmen bütçe sınırı değişikliklerine karşı

4 s
4
Formula 1

Russell, Macaristan'da pit yolundaki ihlalin ardından cezadan nasıl kurtuldu?

20 s
5
Formula 1

Macaristan GP'deki yeniden startta gridde hiç araç olmasaydı ne olurdu?

1 g
Son Haberler
Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!
F1

Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!

31dk
Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"
F1

Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"

1 s
Haas bu yıl Williams'ı yakalabileceğini düşünmüyor
F1

Haas bu yıl Williams'ı yakalabileceğini düşünmüyor

2 s
McLaren 18 inç lastik testini tamamladı
F1

McLaren 18 inç lastik testini tamamladı

3 s
McLaren, Red Bull'un talebine rağmen bütçe sınırı değişikliklerine karşı
F1

McLaren, Red Bull'un talebine rağmen bütçe sınırı değişikliklerine karşı

4 s
Son Videolar
Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Wolff, Bottas'ın "küçük hatası" nedeniyle Red Bull'dan özür diledi Macaristan GP
Formula 1

Wolff, Bottas'ın "küçük hatası" nedeniyle Red Bull'dan özür diledi

Leclerc'in motoru, Stroll'le olan kazası nedeniyle çöp olmuş Macaristan GP
Formula 1

Leclerc'in motoru, Stroll'le olan kazası nedeniyle çöp olmuş

Hamilton, Covid'in etkisinin devam ettiğini düşünüyor Macaristan GP
Formula 1

Hamilton, Covid'in etkisinin devam ettiğini düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!

Horner: ''Bottas'ın Spa için aldığı gerçek bir ceza değil''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Bottas'ın Spa için aldığı gerçek bir ceza değil''

McLaren, Red Bull'un talebine rağmen bütçe sınırı değişikliklerine karşı
Formula 1 Formula 1

McLaren, Red Bull'un talebine rağmen bütçe sınırı değişikliklerine karşı

Russell, Macaristan'da pit yolundaki ihlalin ardından cezadan nasıl kurtuldu?
Formula 1 Formula 1

Russell, Macaristan'da pit yolundaki ihlalin ardından cezadan nasıl kurtuldu?

Macaristan GP'deki yeniden startta gridde hiç araç olmasaydı ne olurdu?
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP'deki yeniden startta gridde hiç araç olmasaydı ne olurdu?

Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Red Bull'un arka kanat seçimine şaşırmış

Hamilton, yeniden start öncesinde Mercedes’e pistin kuru olduğunu söylemiş
Formula 1 Formula 1

Hamilton, yeniden start öncesinde Mercedes’e pistin kuru olduğunu söylemiş

Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"

Son Haberler

Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!

Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"

Haas bu yıl Williams'ı yakalabileceğini düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Haas bu yıl Williams'ı yakalabileceğini düşünmüyor

McLaren 18 inç lastik testini tamamladı
Formula 1 Formula 1

McLaren 18 inç lastik testini tamamladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.