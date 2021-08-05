Resmi: McLaren Grubu, teknoloji şirketi McLaren Applied Technologies'i satıyor!

Formula 1, Indycar ve NASCAR gibi birçok yere teknolojik ürün tedarik eden McLaren Applied Technologies, ilk olarak TAG Electronics olarak kurulmuştu.

McLaren Grubu'ndan bugün yapılan açıklamada, "küresel lüks otomobil üreticisi ve elit motor sporları şirketi" olarak daha fazla büyümek için stratejik bir karar verilerek McLaren Applied Technologies bölümünün Greybull Capital'a satışı konusunda anlaşmaya vardıkları duyuruldu.

McLaren Grubu bu kararla birlikte otomobil ve motor sporları bölümleri için daha fazla nakit akışı sağlayacak. Satılan teknoloji bölümünün adının şimdilik korunması beklenirken, ilk gelen bilgiler iki sene sonra şirketin isminin değiştirilmesinin gerekeceği yönünde.

McLaren Applied, mevcut yönetim yapısıyla çalışmaya devam edecek. Greybull Capital ile birlikte şirketin mevcut müşteri portföyü daha da gelişmiş olacak.

McLaren Applied, çok uzun yıllardır Formula 1'e elektronik kontrol ünitesi (ECU) tedarik ediyor. Şirketin benzer şekilde Indycar ve NASCAR'a da ECU'lar ve birçok elektronik sistem tedariği bulunuyor.

McLaren, 2020'de koronavirüs pandemisinin etkisini yoğun olarak gösterdiği dönemde de Formula 1 takımının %15'lik bölümünü MSP Sports Capital'e satmıştı. Şirket benzer şekilde Woking'deki fabrikasını sat ve kirala yöntemiyle satarak nakit akışı sağlama yoluna gitmişti.