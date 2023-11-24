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Resmi: McLaren en az 2030'a kadar Mercedes motoru kullanacak!

McLaren, Mercedes ile olan motor anlaşmasını 2030 sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren, 1995-2014 yılları arasında Mercedes güç ünitesi kullanmış ve son şampiyonluğunu da yine Alman üreticiyle almıştı.

Sonrasında Honda ve Renault güç ünitelerine geçen fakat umduğunu bulamayan İngiliz ekip, 2021 yılından bu yana Mercedes motoru kullanıyor.

Taraflar arasındaki anlaşma 2025 sezonunun ardından sona erecekti ve McLaren, potansiyel fırsatları görmek üzere diğer üreticilerle bir dizi keşif görüşmesi yaptı.

Sonuç olarak McLaren, Mercedes'te karar kıldı ve 2030 yılına kadar Mercedes motoruyla yarışma kararı aldı.

Taraflar bugün itibariyle beş yıllık sözleşme imzaladılar. Bu, 2026 sonrasında Mercedes motoru kullanacağını açıklayan ikinci takımın McLaren olduğu anlamına geliyor.

Henüz Mercedes fabrika takımı ve McLaren dışında bu motoru kullanacağını açıklayan bir taraf bulunmuyor.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown şunları söyledi: "Mercedes-Benz, McLaren Formula 1 Takımı için mükemmel ve güvenilir bir partner oldu."

"Sözleşmenin uzatılması, hissedarlarımızın ve ekibin Mercedes güç ünitesine ve onlarla birlikte önümüzdeki yeni düzenlemeler çağında izleyeceğimiz yöne duyduğu güveni gösteriyor."

"Takıma güç ünitesi verdikleri hem son üç sezonda hem de öncesinde birlikte önemli başarılar yakaladık."

"Bu nedenle düzenli olarak ön tarafta mücadele etme yolculuğumuza devam etmeyi ve birlikte yeni başarılar elde etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

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