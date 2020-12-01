Resmi: Mazepin, 2021'de Haas'la F1'de yarışacak

Haas, 2020 sezonunun ardından mevcut pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ile yola devam etmeyeceğini zaten açıklamıştı.

Takım, F1'de geçirdiği beş yılın ardından artık genç sürücülerle yarışmaya sıcak bakıyordu ve bu kapsamda çok sayıda yeni isimle görüşüyordu.

Son aylarda milyarder Dimitry Mazepin'in oğlu Nikita Mazepin'in adı Haas'la anılmaya başladı ve resmi anlaşma geçtiğimiz günlerde imzalandı.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Haas, Rus pilotun gelecek yıl kendileri için yarışacağını doğruladı.

Rus pilotun takım arkadaşının Mick Schumacher olması ve resmi açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor.

Mazepin şu anda Formula 2'yi üçüncü sırada götürüyor ve gelecek yıl Vitaly Petrov, Daniil Kvyat ve Sergey Sirotkin'den sonra F1'de yarışan dördüncü Rus pilot olacak.

Mazepin daha önce şimdiki adı Racing Point olan Force India ile bazı testler yapmıştı.

2019'dan beri de Mercedes'le ilişkisi bulunuyordu ve hatta Alman üreticinin F1 aracıyla Barcelona'da test bile yapmıştı.

Takım patronu Günther Steiner, "Nikita'nın F1'de neler başarabileceğini görmek beni heyecanlandırıyor ve ona dünya motor sporlarının en yüksek seviyesinde yarışma fırsatı vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Mazepin, "F1 pilotu olmak benim için hayatım boyunca sahip olduğum bir hayalin gerçekleşmesi oldu. Gene Haas, Günther Steiner ve tüm ekibin bana duyduğu güvenden ötürü mutluyum."

"Genç bir sürücüye fırsat veriyorlar ve bunun için onlara teşekkür ederim. Hem pist üstündeki, hem de pist dışındaki ilişkimizi başlatmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve güçlü bir F2 sezonundan sonra yeteneklerimi göstermeye devam etmek istiyorum." dedi.